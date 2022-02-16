Фільм Олега Сенцова "Носоріг": все, що варто знати перед великою прем'єрою

Повнометражна стрічка "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова виходить на широкі екрани України 17 лютого 2022 року. Редакція Кіно 24 зібрала найголовніші факти про фільм, які вам варто дізнатись перед відвідинами кінотеатру.

Головні факти про фільм Олега Сенцова

"Носоріг" – це друга повнометражна робота Сенцова

Режисерська кар'єра Олега Сенцова розпочалась ще у 2008 році з першої короткометражки "Добре ловиться рибка-бананка" за Селінджером, у 2009 вийшов ще один під назвою "Рік Бика" за Гемінгвеєм. Заради зйомок першого повнометражного фільму Сенцов продав свій бізнес – комп'ютерний клуб і вже у 2011 році презентував "Гамера" широкій публіці. Прем'єра стрічки відбулась на Київському кінофестивалі "Молодість", на Одеському кінофестивалі, де фільм здобув перемогу у двох номінаціях, а також у 2012 році на Роттердамському кінофестивалі.

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Прем'єра стрічки відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі Світова прем'єрас "Носорога" відбулась у вересні 20221 року в рамках офіційної конкурсної програми "Горизонти". В Україні ж стрічку вперше показали ще минулої осені на Київському тижні критики. Netflix купив права на показ фільму до прем'єри Редакція Кіно 24 взяла коментар у продюсера фільму та директора "Артхаус Трафік" Дениса Іванова, який наголосив, що на онлайн прем'єру стрічки на Netflix варто чекати орієнтовно у травні 2022 року. Це перший український фільм, що був куплений великою корпорацією ще задовго до релізу у кінотеатрах. Очевидно, що це говорить про якість стрічки "Носоріг", а також це про віру людей, які купували проєкт, – що це кіно реально спрацює і у нього буде велика кількість глядачів, в тому числі й онлайн. Це один з небагатьох українських кінопроєктів, які представлені на американській платформі.

Олег Сенцов та Денис Іванов / Фото 24 каналу, авторка Валентина Поліщук

Фестивальний успіх стрічки Сенцова

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Кримінальну драму визнали найкращою на фестивалі Stockholm International Film, а виконавець головної ролі у картині, Сергій Філімонов, переміг у категорії "Найкращий актор".

Сюжет "Носорога" розповість про важкі часи української історії – 90-ті роки

​За сюжетом, "Носоріг" розповідатиме про 90-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до Незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.Сюжет "Носорога" розповість про важкі часи української історії – 90-ті роки

"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму

Історія створення "Носорога"

У 2013 році фільм виграв на пітчингу в Держкіно й отримав державне фінансування у розмірі майже 4 мільйони гривень. Проєкт Сенцова "Носоріг" отримав фінансову підтримку від фонду EURIMAGES на суму 270 тисяч євро.

Створення фільму відбувалося у копродукції України, Польщі та Німеччини.