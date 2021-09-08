Фільм "Ольга" про українську гімнастку з Майдану висунули на Оскар

Французько-швейцарсько-українську драму режисера Елі Грапа висунули на премію Оскар. Швейцарія назвала фільм найкращою міжнародною художньою стрічкою.

Український фільм висунули на Оскар

Поки що невідомо, чи зможе драматична стрічка "Ольга" потрапити у лонг-лист чи й навіть шорт-лист кінопремії Оскару. Фільм має пройти відбір крізь правила номінації. Однак він може позмагатися за 94 престижну премію.

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Фільм "Ольга" став претендентом від Швейцарії на здобуття номінації на премію Оскар як найкращий міжнародний художній фільм,

– повідомила Українська кіноакадемія.

Режисер стрічки Елі Граап вже відреагував на новину у фейсбуці. Він подякував журі Швейцарської кіноакадемії за довіру.

Головне про стрічку

Фільм "Ольга" створений у копродукції Франції, Швейцарії та України. Його зняв французький режисер Елі Граап. Ролі у фільмах, як не дивно, зіграли українські спортсмени та гімнасти, які не є професійними акторами. Головну роль взяла на себе українська гімнастка Анастасія Будяшкіна, яка й зіграла Ольгу.

Під час 74-го Каннського кінофестивалю стрічка отримала приз спільноти письменників та композиторів SACD та забрав нагороду розміром 5 тисяч євро.

В Україні драма вийде у лютому 2022 року.

Сюжет фільму "Ольга"

Стрічка розповідає про 2013 рік, початок Євромайдану. За ним пильно спостерігає українка Ольга, яка розривається між Батьківщиною та Швейцарією.

Дівчина сумнівається, чи тренуватися у Швейцарії й готуватися до Олімпійських ігор, чи повернутися додому. Важливу роль грає її мама, яка працює журналісткою та висвітлює тогочасні події.

Ольга отримує швейцарське громадянство та готова виступити від Швейцарії. Однак думками вона однаково перебуває в Україні.