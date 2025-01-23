Мистецтво – теж зброя: що відомо про фільм "Порцелянова війна", який номінували на Оскар-2025

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 97-му премію Оскар, і серед претендентів цього року – документальний фільм про війну в Україні під назвою "Порцелянова війна". Оголошення номінантів відкладали двічі через масштабні лісові пожежі в США, які вплинули на організацію багатьох заходів.

Проте, попри ці труднощі, церемонія оголошення номінантів все ж відбулася, і серед тих, хто потрапив до списку претендентів, знайшлося місце для документального фільму, що висвітлює події війни в Україні. У матеріалі розповідаємо більше про "Порцелянову війну".

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Що відомо про фільм "Порцелянова війна"

Над виробництвом документального фільму "Порцелянова війна" працювали фахівці з трьох країн: США, України та Австралії. Це міжнародний проєкт, який поєднує таланти з різних кінематографічних традицій для створення потужної та емоційної картини про війну в Україні. Прем'єра фільму відбулась на престижному фестивалі Санденс у січні 2024 року, де він отримав Гран-прі конкурсу документальних фільмів, що стало важливим визнанням його значення та впливу на міжнародній кіноарені.

Фільм розповідає історію трьох українських художників: Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Митці залишались у Харкові – місті, яке з першого дня повномасштабного вторгнення стало однією з головних цілей російських ракетних обстрілів. "Порцелянова війна" показує, як ці люди, попри небезпеку, залишаються в рідному місті та борються не лише зброєю (Слава Леонтьєв, зокрема, був військовим), а й через своє мистецтво.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Основною темою фільму є створення порцелянових виробів, якими Слава, Аня та Андрій намагаються прикрасити зруйновані війною будівлі Харкова, оживляючи їх і вносячи в атмосферу міста частину краси й надії. Їхні порцелянові роботи стали символами стійкості та людяності в умовах війни.

Цей фільм – не просто документальна стрічка про війну, а й розповідь про те, як мистецтво може бути потужним інструментом у боротьбі за культуру і пам'ять, навіть коли здається, що все зруйновано.