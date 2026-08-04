Не лише Україна: "Потяг "Червона рута" одночасно вийде у прокат у понад 20 країнах

Українські потяги, виявляється, їздять значно далі, ніж здавалося. "Потяг "Червона рута"" вирішив не чекати традиційного сценарію, за яким вітчизняне кіно спершу підкорює домашній прокат, а вже потім озирається на закордон. Цього разу все відбувається одночасно – і масштаб маршруту вражає навіть тих, хто звик до сміливих планів українських продюсерів.

Як повідомляє 24 Канал, уже 20 серпня сімейна комедія "Потяг "Червона рута"" стартує не тільки в України одразу в кількох країнах: Україні, США, Канаді, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Бельгії та Нідерландах.

Фільм "Потяг "Червона рута"": дивитись трейлер

За два дні до цього списку приєднається Іспанія, а трохи згодом фільм покажуть у Франції, Італії, Польщі, Великій Британії, Ірландії, Чехії, Словаччині, скандинавських країнах, Румунії, Португалії, Ізраїлі, на Кіпрі та в Угорщині.

Показувати стрічку планують українською мовою із субтитрами – тобто глядачі в Нью-Йорку чи Берліні матимуть шанс почути мову оригіналу, а не адаптовану версію.

Нагадаємо, що фільм виходить напередодні Дня Незалежності України й одразу поєднує кілька ювілеїв: 35-річчя Незалежності, 55 років пісні "Червона рута" та стільки ж — легендарному однойменному музичному фільму. Вибір дати виглядає продуманим до дрібниць, і, схоже, випадковостей тут не передбачено.

У новій частині глядачів чекають вже знайомі персонажі: провідник Микола Іванович у виконанні Станіслава Боклана, Тамара Катерини Кузнецової, Петрович Юрія Горбунова та Павлівна Лілії Ребрик. Компанію їм складуть нові пасажири, а отже – нові романтичні лінії та комедійні ситуації, без яких цей кіновсесвіт, вочевидь, просто не уявляють.

Хоча стрічка обіцяє багато гумору й романтики, її поява не випадкова. "Потяг "Червона рута"" приурочений до Дня Незалежності України та ювілеїв легендарної пісні й культового музичного фільму.



