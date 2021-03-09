Наче камеру поставили у мене вдома, – Джамала прокоментувала фільм про Біллі Айліш

На стрімінговій платформі Apple+ презентували довгоочікуваний документальний фільм "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий". Стрічку вже переглянула співачка Джамала, яка знайшла чимало спільного з юною американкою.

"Біллі Айліш: Світ трохи розмитий": коротко про фільм

Прем'єра документального фільму "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий" відбулась 26 лютого. Стрічка дозволила прихильникам артистки більше дізнатись про її будні, творчість і переживання. Знімальна група Apple+ побувала не тільки в будинку батьків Біллі Айліш, але й помандрувала з нею в тур та була в моменти її душевних переживань.

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Особливу увагу автори проєкту приділили родинним зв'язкам. Біллі Айліш дуже близька зі своїм братом Фінніасом О'Коннелом, який має свій гурт. Разом з родичем талановита артистка і пише авторські треки.

Огляд фільму від Джамали

Однією з перших документальну стрічку від Apple+ переглянула співачка Джамала, яка не стримувала свого захвату. Артистка вирішила не приховувати: залишилась вражена від перегляду фільму, адже попри чималі розбіжності з життям Біллі має чимало з нею схожого.

Я просто в захваті! Яка ж вона мені близька і наскільки ми схожі! Той випадок, коли я не фарбувала волосся в салатовий, мені не особливо близька культура емо, та й у дитинстві у мене не було суїцидальних думок. Але в іншому дуже багато спільного, – зазначила Джамала.

"Біллі Айліш: Світ трохи розмитий": дивіться трейлер

Українка зізналась, що після перегляду фільму пригадала своє дитинство і в чомусь її творчий шлях був схожим до Біллі Айліш: маленький будинок з батьками-музикантами, домашні посиденьки з музикою, і сестра, яка спрямовувала Джамалу.

"Момент, коли Біллі сказала: "Наша сім'я – це одна велика пісня", мені так знайомий… Замість старшого брата-саундродюсера у мене сестра, з якою ми, на жаль, не писали альбом в кімнаті, але дуже багато разом співали, слухали, билися за наш старенький магнітофон і, власне, разом закінчили консерваторію. Вона завжди спрямовувала і допомагала мені в багатьох справах, зокрема з моїм імпульсивним темпераментом", – пригадала українка.

Фільм "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий" порушив чимало важливих тем, які близькі творчим людям, зокрема, артистам. Їх вирішила прокоментувати і Джамала.

Про написання пісень

"Епізод "Розмова на кухні про те, що варто писати більш доступну музику, яка буде близька людям" – це взагалі шок, ніби камеру поставили у мене вдома. Нескінченні суперечки з батьками і сестрою, що потрібно постаратися не зраджувати собі, але бути доступнішою. В саме серце!" – наголосила Джамала.

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Така вся мамина-татова

Батьки у житті Біллі Айліш стали справжньою підтримкою на шляху до слави. І коли артистка вже отримала першу популярність, разом з нею вирушили у турне. Джамала розповіла, що у неї такого не було в родині, однак саме мамі і тату вона показує свої нові композиції, щоб отримати схвальні чи не дуже позитивні відгуки.

"Так, мої батьки не їздили зі мною в тури, але не знайти більш вірних слухачів, критиків і помічників. Нескінченно переживають за хід всіх подій з кліпами, піснями, концертами. І в той момент, коли їм твердили, що шлях музики чи шоу-бізнесу брудний, там не вижити без пияцтва, допінгів і постільних зв'язків, я бачила, що вони вірять і знають, що я зможу інакше!" – згадала вона.

Процес написання пісень

А от у самому написанні треків Джамала у фільмі побачила себе.

Моя споріднена душа! Люблю писати пісні, дуже важко дається копирсання в продакшені, довгі години в пошуку ідеального, – з гумором прокоментувала Джамала.

Кумири

В артистів також є свої кумири серед колег, що чудово показали у документальній стрічці про Біллі Айліш. У фільмі вона емоційно відреагувала на зустріч з Джастіном Бібером та розридалась на його плечі. Джамала зізналась, що у її житті була подібна ситуація.

"Історія, як Біллі плакала на плечі у Джастіна Бібера, бувши вже супер популярною. Коли ввечері після перемоги в Стокгольмі мені написав Грегорі Портер, що "це було неймовірно", я ридала і стрибала від щастя! А коли дізналася, що він приїде на Leopolis, примчала на його концерт, а при зустрічі довго плакала на його плечі", – пригадала Джамала.

А далі що?

"Написали альбом, показали лейблу і понеслася: тур, фестивалі, забрали всі статуетки Греммі. Це реальна демонстрація того, що є система, яка роками працює як годинник. Шкода, але ми не в Америці… Словом, шалене кіно і неймовірно талановита Біллі! Без коксу, сексу, тільки зі своєю чіткою життєвою позицією і баченням", – написала Джамала, порадивши кожному переглянути фільм.