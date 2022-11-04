"Перший код": в Україні відновили зйомки довгоочікуваного фільму про IT-технології

Європейська асоціація програмної інженерії (EASE) ініціювала зйомки першої документальної стрічки про український ІТ-ринок. Зйомки розпочали наприкінці 2021 року, але після війни вони припинилися. У серпні команда проєкту відновила роботу.

"Перший код" – це дослідження десятиліть українського ІТ-фронту, який захищав стратегічні для України ресурси та влаштовував атаки на російські сайти не тільки в період воєнного сьогодення, але й в далекі дев’яності. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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"Перший код": що треба знати про документальний фільм

За словами продюсера стрічки та автора дослідження Владислава Савченко, "Перший код" стане унікальним документальним фільмом, який покаже реальні кейси реальних людей, які вплинули на розвиток ІТ-ринку в Україні.

"Перший код" – проєкт мрії. Коли ми почали роботу над фільмом, думали, що початок історії українського IT — це 1991 рік. А вивчивши глибше весь процес зрозуміли, що стартом був ще аутсорсинг у 1985 році. Наш фільм зруйнує багато стереотипів та покаже силу, розвиток та рівень українських IT,

– поділився він.

До зйомок фільму були залучені професійні кінематографісти, які наочно продемонструють глядачам уніфіковану систему зародження та розвитку українського ІТ-ринку.

"Спочатку ідея полягала в тому, аби зібрати всю хронологію розвитку українського IT. Але почавши дослідження, ми зрозуміли, що історія буде цікава і світовій спільноті. Поступово ми дійшли до рівня продакшену найпрофесійнішого кінематографа. Амбіції зросли разом з проєктом і сьогодні над фільмом працюють найкрутіші представники кіноіндустрії: режисер Артур Лерман та сценаристка Тетяна Буренко", – розповіла Любов Мочалова, креативна продюсерка фільму "Перший код".

Цікаво, що знімальна група об’їздила всю Україну, навіть побувала у Лос-Анджелесі, аби записати спогади представників ІТ-компаній, що стояли біля джерела українського ІТ, а також розповіді українських стартапів, які прославилися на весь світ. Йдеться про такі компанії, як: EPAM Ukraine, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, Techiia holding, Sigma Software Group, SoftServe, НІКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а також Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Міністерство цифрової трансформації.

Наразі бюджет фільму складає близько 150 тисяч євро. Зйомки тривають.

"Перший код": як тривають зйомки / Фото пресслужби стрічки