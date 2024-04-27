У кіно, так само як і в реальному житті, відносини між закоханими не завжди складаються гладко; іноді доводиться пройти через багато випробувань, щоб нарешті знайти гармонію і щастя. Тому шукайте надхнення для перегляду у матеріалі Кіно 24 та цінуйте своїх найближчих у такі важкі часи.
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Про що фільм "Два дні у Парижі"
Це веселий, романтичний та комедійний фільм, який є режисерським дебютом відомої актриси Жюлі Дельпі, яка також виконала головну роль.
Париж славиться як місто кохання, тому головні герої, Маріон і Джек, вирушають сюди, щоб оживити свої стосунки та внести свіжі відчуття.
Для Джека подорож до Парижа виглядала як відмінна ідея, але він не врахував того факту, що Маріон виросла в цьому місті. Вона вже бачила все, тому для неї Париж не має особливої романтичної привабливості. Крім того, ось що є ще важливішим: в Парижі проживають колишні коханці Маріон, і зустріч з ними не радує Джека.
Для американця складно звикнути до французької культури, де чоловіки та жінки постійно цілуються, відверто розмовляють про секс і інші пікантні теми.
Чи допоможе ця подорож у французьку столицю відкрити нову сторінку у відносинах головних героїв?
"Два дні у Парижі": дивіться онлайн трейлер фільму
У цьому фільмі зіграли Адам Голдберг, Жюлі Дельпі, Даніель Брюль, Марі Пійє, Альберт Дельпі, Алексія Ландо та Адан Ходоровський.
Кому сподобається ця стрічка
Цей фільм пропонує гумористичне та відверте відтворення теми кохання, взаємин та складнощів у комунікації. Якщо у вас є проблеми у стосунках, запрошуйте свою другу половинку та влаштуйте собі вечір кіно, який допоможе вам краще зрозуміти потреби один одного.
До речі, якщо вам до вподоби стрічки про стосунки, варто також переглянути: "Малкольм і Марі", "Бруклін", "Я є любов", "Назви мене своїм ім'ям", "Бідолашні створіння", "Керол".