Ці історії розіб'ють вам серце: 3 неймовірні фільми про справжнє кохання

У кіно кохання часто виглядає надто просто: зустрілися, закохалися, трохи посварилися – і щасливий фінал гарантований. Але справжні почуття не завжди вписуються в голлівудські сценарії. Іноді вони тривають лише кілька днів, іноді – ціле життя, а часом залишаються тільки спогадами.

24 Канал зібрав три зворушливі фільми про сильне кохання, яке не боїться часу, відстані та складних життєвих рішень. Ці історії точно не залишать байдужими навіть тих, хто давно не вірить у романтику.

"Мости округу Медісон"

Рік: 1995.

Жанр: романтична драма.

IMDb: 7,6

Франческа – заміжня жінка, чиє життя давно перетворилося на нескінченну рутину. Та одного дня вона знайомиться з фотографом Робертом, який приїхав знімати місцеві мости.

Між ними спалахує кохання, на яке доля відвела лише чотири дні. Тепер Франчесці доведеться обирати між сім'єю та чоловіком, який змусив її знову відчути себе щасливою.

Що кажуть критики: Стрічка має 90% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначають гру Меріл Стріп і Клінта Іствуда та щирість історії, у якій немає простих рішень.



"Мости округу Медісон": дивитись трейлер

"Коханий з майбутнього"

Рік: 2013.

Жанр: романтична комедія, фантастика.

IMDb: 7,8

21-річний Тім дізнається, що чоловіки його родини можуть подорожувати в часі. І замість того, щоб змінювати хід історії чи вигравати мільйони, хлопець вирішує використати цю здібність для пошуку кохання.

Невдовзі він зустрічає Мері. Однак швидко розуміє, що навіть можливість виправляти минуле не гарантує ідеальних стосунків.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 71% схвальних рецензій. Оглядачі хвалять його за щирість, гумор і зворушливе нагадування про цінність звичайних моментів життя.



"Коханий з майбутнього": дивитись трейлер

"Минулі життя"

Рік: 2023.

Жанр: романтична драма.

IMDb: 7,8

Нора та Хе Сон були закохані ще в дитинстві, але еміграція дівчини розлучила їх на довгі роки. Згодом Нора виходить заміж і будує нове життя у Нью-Йорку.

Та одного дня Хе Сон приїжджає до США, і давні почуття знову дають про себе знати. Тепер обом доведеться зрозуміти, чи можна повернути кохання, яке залишилося в минулому.

Що кажуть критики: Фільм отримав 95% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики захоплюються тонкою акторською грою та щирою історією про втрачені можливості й почуття, які не зникають із роками.

"Минулі життя": дивитись трейлер

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