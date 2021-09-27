Фільм про війну на Донбасі поїде на Оскар-2022: Наталка Ворожбит прокоментувала свої очікування

На міжнародній премії Оскар-2022 Україну представлятиме фільм Наталки Ворожбит "Погані дороги". Про це повідомили на пресконференції Оскарівського комітету 24 вересня 2021 року. Режисерка прокоментувала свої емоції та очікування – деталі на Кіно 24.

Серед потужних п'яти претендентів Оскарівський комітет України обрав картину про війну на Донбасі режисерки Наталки Ворожбит під назвою "Погані дороги". На 94-ій премії стрічка братиме участь у номінації за найкращий фільм іноземною мовою, якщо пройде попередній відбір Кіноакадемії премії.

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Наталка Ворожбит про свої емоції та очікування

Як повідомляє джерело, на пресконференції після оголошеного рішення Оскарівським комітетом, режисерка та сценаристка Наталка Ворожбит розповіла, що навіть не очікувала перемоги, адже змагались 5 "дуже сильних конкурентів".

Чесно кажучи, я заборонила собі думати і мріяти. І абсолютно спокійно пережила б, з розумінням, якби цього не сталося. Але я правда щаслива і не уявляю, як членам комітету вдалося зробити цей вибір, наскільки було складно через високий загальний вибір,

– поділилась Ворожбит.

Режисерка також подякувала за вибір та довіру членам комітету, а також розповіла про свої очікування стосовно перемоги. Виявилось, що сама Наталка з побоюванням ставиться до рішення комітету. Причиною цьому є специфічна тематика фільму про війну на Донбасі. Ворожбит розповіла, що з колегами вони намагались показали війну не стільки зі сторони України, як зі сторони людей, які переживають військовий конфлікт. Саме це, на її думку, може стати перевагою у номінації. Вона також прокоментувала, що на Оскар поїде міжнародна версія фільму, з якої була виключена одна новела, яка, на думку режисерки, є ключовою у розумінні задуму фільму.

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