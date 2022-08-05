22 нагорода за 2022 рік: український фільм "Мати Апостолів" переміг на кінофестивалі у Гонконзі

Українська стрічка грузинського кінорежисера Зази Буадзе "Мати Апостолів" отримала головну нагороду Asia Film Art International Film Festival (AFAIFF) у Гонконзі. Це вже близько 60 перемога фільму за початку його прем’єри.

Картина "Мати Апостолів" присвячена матерям наших захисників, які пішли боротися за свободу України ще у 2014 році. Фільм виборов перші місця у чимало країн світу: Німеччині, Японії, Китаю, Індії, Сполучених Штатів та Гонконгу.

Читайте також "Памфір", "Носоріг, "Бачення метелика": успіхи українських фільмів за кордоном у липні 2022 року

Стрічка Зази Буадзе "Мати Апостолів" отримала головну нагороду у Гонконзі

Організатори кінофестивалю у Гонконзі зазначили, що були "вражені фільмом до глибини душі".

Для України та для нас, творців фільму, ця перемога дуже важлива та символічна. Сьогодні Україна переживає важкі часи (...) Українці платять непомірну ціну за незалежність своєї держави. Ми, представники української кіноспільноти, маємо велику відповідальність нести світу правдивий український наратив,

– продюсер фільму Дмитро Овечкін.

За сюжетом української воєнної драми, жінка Софія дізнається, що літак її сина був збитий. Щоб врятувати сина, вона втручається у жорстоку боротьбу з ворогами, маючи в серці велику любов і милосердний характер. Жінка на своєму шляху навіть не здогадується на що здатна: вона змінює усіх, кого зустрічає на своєму шляху. Вона стає справжньою Матір’ю, яка може врятувати навіть пропащі душі.

Головні ролі у фільмі виконали Наталія Половинко, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський.

"Мати апостолів" 2020: дивіться трейлер

Міжнародне визнання "Мати апостолів"

Перший міжнародний показ фільму відбувся в рамках European Film Market кінофестивалю Berlinale в Берліні в лютому 2020 року, після якого отримав багато схвальних відгуків міжнародних продюсерів. Участь у міжнародних кінофестивалях ще триває.

Цього року у березні стрічку відзначили на міжнародних кінофестивалях в Угорщині, Туреччині та Італії. Там вона отримала одразу шість нагород. У квітні стрічка отримала чотири нагороди на міжнародному кінофестивалі Cannes World Film Festival. Це відбулося у номінаціях: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий композитор", "Найкращий продюсер".

Ще раніше, у листопаді 2021 року, акторка Наталія Половинка за роль матері Софії в кінострічці "Мати Апостолів" отримала п'ять престижних міжнародних нагород. Це три нагороди "Найкраща актриса" і по одній нагороді в номінаціях "Найкращий актор фестивалю" та "Найкраща жіноча роль".