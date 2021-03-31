Спортивна драма "Пульс" продовжує підкорювати світовий кіноринок. Фільм відібрали до програми одразу 2 міжнародних кінофестивалів у Франції та США.

Фільм "Пульс" вже має відзнаки кінофестивалю Flathead Lake International Cinemafest, де відбулась міжнародна прем'єра драми. Тепер же українську стрічку презентують на Nice International Film Festival (Ніцца) та Richmond International Film Festival (Річмонд). І шансів на перемогу у драми є чимало, адже вона з'явилась одразу у кількох номінаціях кінозаходу.

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Відомо, що кінофестиваль у Ніцці відгримить з 31 травня до 4 червня. Мета Nice International Film Festival – розкриття незалежних кінематографістів усьому світу. Тут український фільм "Пульс" претендуватиме на 6 нагород в номінаціях:

"Найкращий фільм"

"Найкращий художній фільм іноземною мовою"

"Найкращий режисер художнього фільму іноземною мовою"

"Найкращий актор фільму іноземною мовою" (Станіслав Боклан)

"Найкраща актриса фільму іноземною мовою" (Наталія Бабенко)

приз журі.

Водночас Richmond International Film Festival пройде з 14 по 19 вересня 2021 року у США. Понад 150 стрічок із 35 країн будуть змагатись за перемогу.

Вітаю команду нашого фільму з відбором на нові кінофестивалі та чекаємо на перемоги! Дійсно чудово, що ця історія має високі оцінки в міжнародної аудиторії, та сподіваємось на не менш гарні відгуки від українських глядачів,

– прокоментував продюсер фільму Єгор Олесов.



Драма "Пульс" може отримати міжнародні відзнаки / Фото Пресслужба

"Пульс": сюжет фільму

Через пандемію коронавірусу українську прем'єру драми "Пульс" кілька разів переносили. Наразі реліз стрічки запланували на літо 2021 року, однак точну дату автори проєкту поки не називають.

Стрічка розповість про спортсменку Оксану Ботурчук. Легкоатлетка мала всі шанси побудувати успішну спортивну кар'єру, однак моторошна аварія ледь не позбавила її життя. Дівчина майже втрачає зір, що ставить хрест на її планах виступити на Олімпійських іграх. Та якщо інші б здались, то Оксана продовжує наполегливо тренуватись, щоб виграти Паралімпіаду.

"Пульс": дивіться трейлер