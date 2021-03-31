Спортивная драма "Пульс" продолжает покорять мировой кинорынок. Фильм отобрали в программу сразу 2 международных кинофестивалей во Франции и США.

Фильм "Пульс" уже отметили кинофестиваля Flathead Lake International Cinemafest, где состоялась международная премьера драмы. Теперь же украинскую ленту представят на Nice International Film Festival (Ницца) и Richmond International Film Festival (Ричмонд). И шансов на победу в драмы немало, ведь она появилась сразу в нескольких номинациях киномероприятиях.

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Известно, что кинофестиваль в Ницце отгремит с 31 мая по 4 июня. Цель Nice International Film Festival – раскрытие независимых кинематографистов всему миру. Здесь украинский фильм "Пульс" будет претендовать на 6 наград в номинациях:

"Лучший фильм"

"Лучший художественный фильм на иностранном языке"

"Лучший режиссер художественного фильма на иностранном языке"

"Лучший актер фильма на иностранном языке" (Станислав Боклан)

"Лучшая актриса фильма на иностранном языке" (Наталья Бабенко)

приз жюри.

В то же время Richmond International Film Festival пройдет с 14 по 19 сентября 2021 в США. Более 150 лент из 35 стран будут соревноваться за победу.

Поздравляю команду нашего фильма с отбором на новые кинофестивале и ждем победы! Действительно замечательно, что эта история имеет высокие оценки в международной аудитории, и надеемся на не менее хорошие отзывы от украинских зрителей,

– прокомментировал продюсер фильма Егор Олесов.



Драма "Пульс" может получить международные награды / Фото Пресс-служба

"Пульс": сюжет фильма

Из-за пандемии коронавируса украинскую премьеру драмы "Пульс" несколько раз переносили. Сейчас релиз ленты перенесли на лето 2021, однако точную дату авторы проекту пока не называют.

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