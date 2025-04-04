Скандальний фільм "Раша гудбай" підірвав мережу коментарями: що пишуть про стрічку

Прем'єра фільму "Раша гудбай" в Україні відбулася 27 березня 2025 року. Стрічка одразу викликала чимало запитань у мережі. Зараз українці активно висловлюють свою думку про недоцільність таких стрічок.

Олександр Бухтіяр – співзасновник проєкту Мобільні лікарі та переселенець із Маріуполя, опублікував фрагмент фільму у соцмережах. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали коментарі, які пишуть люди під його публікацією.

Рекомендуємо Новий український мінісеріал вразив глядачів: чесні відгуки про стрічку "Тілоохоронець"

Що пишуть українці про фільм "Раша гудбай"

У мережі можна прочитати чимало коментарів. Серед них є чимало тих, хто абсолютно обурений ідеєю стрічки. Люди пишуть, що тема фільму є болючою для постраждалих від російської агресії, і комедійний жанр вважається недоречним для її висвітлення. Ось, що можна прочитати у коментарях:

"Я прямо у шоці. Ну вони не можуть бути такими ідіотами це не можливо. Питання навіщо вони таке роблять? Ще більше роз'єднати країну чи готують нас, щоб ми раділи, коли ці території будуть віддані. Я сподіваюся, що я щось не розумію. Це божевілля якесь."

"Це таке позорище. Це такий плювок у лице всім тим, хто випадково вижив у тому пеклі"

"Країна має показувати більше документальних фільмів, про реальні події, а не випускати чергових "Юриків", висміюючи людей з окупації, торкатися болючою теми Маріуполя ще й вигрібати гроші з бюджету, який має в першу чергу йти на потреби війни!"

"Будь ласка, засудіть їх. Це дно. Не можна це залишити просто так!"

Є глядачі, яким стрічка сподобалась: що вони пишуть

Однак є також частина людей, які вважають, що стрічка "Раша гудбай" виявилась значно кращою, аніж всі очікували. Чимало глядачів пишуть, що фільми змусив і плакати та сміятись. Окрім цього зазначають, що важливо додивитись стрічку до кінця, а тоді робити висновки. Ось, що пишуть деякі українці: