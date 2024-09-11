Після обурення українців: у Канаді не показуватимуть фільм-пропаганду про "хороших окупантів"

Канадська медіаорганізація TVO профінансувала виробництво чергової пропаганди від російської режисерки – фільму "Росіяни на війні". Стрічку вже продемонстрували на Венеційському кінофестивалі та планували показати в Торонто.

Однак, українські парламентарі звернулися до канадських колег із проханням заборонити показ цього фільму, зазначаючи його пропагандистський характер. 10 вересня Рада директорів TVO опублікувала офіційну відповідь українській стороні.

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Канадська медіаорганізація TVO не показуватиме фільм "Росіяни на війні": подробиці

Фільм російської режисерки отримав фінансову підтримку через TVO від Канадського медіафонду, який виділив 340 тисяч доларів на його виробництво. Сам фонд не брав участі у виборі проєктів, на які надаються кошти, а виконував виключно роль фінансового джерела.

Після скандалу навколо фільму, представники фонду наголосили, що вони дуже серйозно ставляться до суспільної реакції. Вони заявили, що наразі ретельно розбираються у ситуації.

Генеральне консульство України у Торонто рішуче висловило протест проти планів показати фільм російської режисерки "Росіяни на війні" на місцевому міжнародному кінофестивалі. Українська сторона підкреслила, що стрічка може містити пропагандистський характер і представляти загрозу об'єктивному сприйняттю війни Росії проти України.

Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не буде підтримувати чи транслювати стрічку "Russians at War". TVO проведе аналіз процесу того, як почалося фінансування цього проєкту,

– написали у заяві.

Після отримання заяви від Генконсульства, канадська медіаорганізація переглянула своє рішення щодо підтримки стрічки. Вислухавши аргументи від української громади та парламентарів, TVO вирішила більше не транслювати фільм "Росіян на війні" і не брати участі в подальшому просуванні цієї пропаганди.