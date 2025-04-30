З'явився трейлер довгоочікуваної спортивної драми, у якій зіграв легендарний Олександр Усик
- Студія A24 випустила трейлер фільму "Розгромна машина", в якому знявся Олександр Усик.
- Фільм розповідає про життя бійця UFC Марка Керра, головну роль виконав Двейн Джонсон.
- Прем'єра фільму відбудеться 3 жовтня.
Студія A24 опублікувала перший трейлер спортивної драми "Розгромна машина". Відомо, що у стрічці зіграли Двейн Джонсон, Емілі Блант та легендарний український боксер Олександр Усик.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на YouTube A24. У матеріалі розповідаємо більше, що відомо про фільм.
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Вийшов трейлер фільму "Розгромна машина"
Фільм "Розгромна машина" – це акторський дебют для українського чемпіона Олександра Усика. Біографічка стрічка розповідає про життя і кар'єру колишнього бійця UFC Марка Керра на прізвисько Smashing Machine (Розгромна машина).
"Розгромна машина": дивіться онлайн трейлер фільму
Головну роль Марка Керра втілив Двейн "Скеля" Джонсон, відомий зі стрічок "Чорний Адам", "Кодове ім'я "Червоний", франшизи "Форсаж", "Джуманджі", а в минулому реслер.
А український боксер Олександр Усик зіграв у фільмі українського кікбоксера Ігоря Вовчанчина, який двічі зустрічався в поєдинках із Марком Керром. Родом із Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, входить до числа найвидатніших спортсменів в історії UFC та є одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років..
Прем'єра стрічки "Розгромна машина" відбудеться у кінотеатрах 3 жовтня.