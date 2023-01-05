Режисерка "Щедрика" поділилась, чи є різниця між польськими та українськими акторами

Олеся Моргунець-Ісаєнко, яка стала режисером нового фільму про три міжнаціональні сім'ї в Івано-Франківську, запросила до стрічки як українських, так і польських акторів. Це не перший досвід в українському кіновиробництві. За її словами, працювати з людьми з різних країн однаково комфортно.

Відомо, що кінокартині "Щедрик", прем'єра якого на українських екранах відбулась 5 січня, беруть участь польські актори Мирослав Ганішевський та Йоанна Опозда, які втілили сімейство Калиновських. Також роль чоловіка-єврея Ісаака виконав Томаш Собчак. Ми поцікавились у режисерки Олесі, якою була атмосфера на знімальному майданчику та чи є відмінності у роботі з акторами з України та Польщі.

Читайте інтерв'ю повністю "Щедрик" варто подивитися, – відверта розмова з режисеркою фільму Олесею Моргунець-Ісаєнко

Працювати на знімальному майданчику з ними було дуже комфортно. Як на мене, то різниці у співпраці з польськими акторами чи з українськими немає. Усе залежить від професійності актора і від самої людини,

– переконана Моргунець-Ісаєнко.

За її словами, спочатку на роль поляка-військового вони хотіли запросити Томаша. Але коли він прийшов на проби, то одразу зрозуміла, що з нього вийде чудовий єврей. І він таки зіграв його у фільмі. В процесі спілкування Олеся з'ясувала, що його сім’я жила на єврейській вулиці й, можливо, у нього таки є родичі євреї.

"З Йоанною Опоздою та Мирославом Ганишевським у нас на майданчику не було жодних проблем. Це було легко, цікавий досвід. Актори говорили до мене польською, а для них перекладали мої репліки з української", – сказала режисерка.

Щодо того, чи підтримали польські акторки українську команду в час показів фільму на фестивалях у світі, то велику підтримку висловив Томаш Собчак.

Він був присутній на першому прем'єрному великому показі, який відбувся в березні цього року, у Варшаві. Він уже став другом нашого фільму і дуже підтримав мене морально, коли почалась війна, він займає дуже проукраїнську позицію. А от Йоанна їздила на фестиваль українського кіно в Америці та представляла там наш фільм,

– підсумувала творець фільму.



Олеся Моргунець-Ісаєнко (має зелений шарф) і Томаш Собчак / Фото з інстаграму режисерки

Які ще акторки зіграли у фільмі "Щедрик":

Яна Корольова – Софія Іванюк, викладачка співів

Андрій Мостренко – Михайло Іванюк, батько української родини, чоловік Софії

Поліна Громова – Ярослава Іванюк, донька Софії (в молодості)

Анастасія Матешко – Ярослава Іванюк (доросла)

Йоанна Опозда – Ванда Каліновська, мати польської родини

Мирослав Ганішевський – батько польської родини Калиновських

Томаш Собчак – Ісаак Гершкович, батько єврейської родини

Анна Бінєєва – Берта Гершкович, дружина Ісаака

"Щедрик": дивитись трейлер фільму онлайн