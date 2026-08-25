Ніколас Кейдж повертається у "Скарби нації 3": після 19 років це нарешті сталося

Схоже, Ніколас Кейдж таки повернеться до справи, яку залишив майже 20 років тому. Режисер фільм "Скарб нації" Джон Тертелтауб підтвердив: третій фільм франшизи нарешті отримав сценарій, який йому подобається.

Як передає Рeople, Тертелтауб оголосив новину під час живого запису подкасту National Treasure Hunt. За його словами, команда нарешті має сценарій, який справді хоче екранізувати.



Фільм "Скарб нації" повертаєтсья / Фото imdb



Щоправда, режисер одразу додав типово голлівудський нюанс: "Скарб нації 3" наразі "реальний по-голлівудськи". Тобто все може змінитися буквально завтра.

Якщо Нік потрапить під автобус – не буде "Скарбу нації 3", – пожартував Тертелтауб.

Про що фільм Скарб нації

У першому фільмі 2004 року Кейдж зіграв історика та криптолога Бенджаміна Гейтса, який полював на легендарний скарб, розшифровуючи підказки, заховані в американській історії.

У другій частині, "Скарб нації: Книга таємниць", Бен знову взявся за історичні загадки. У компанії Дайан Крюгер, Джастіна Барти, Джона Войта та інших акторів він знову довів: якщо ви знаєте достатньо історії, вам гарантовано не дадуть спокійно жити.

Минуло майже два десятиліття – і тепер Кейдж повертається до ролі, яка давно стала однією з найулюбленіших у його фільмографії.

А хто ще буде

Поки що офіційно підтверджено лише повернення Ніколаса Кейджа. Про решту акторського складу Тертелтауб говорити не став.

Фанати, звісно, вже чекають на повернення Дайан Крюгер у ролі Абіґейл Чейз та Джастіна Барти в образі Раяна Пула. Але тут Голлівуд поки тримає інтригу.

Також подейкують, що готується продовження ще одного культового фільму початку 00-х.