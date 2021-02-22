Вийшов трейлер українського фільму "СТОП-ЗЕМЛЯ", який увійшов в програму Берлінале-2021

Нещодавно стало відомо, що українська стрічка "СТОП-ЗЕМЛЯ" візьме участь у Берлінському міжнародному кінофестивалі Берлінале-2021. Тепер автори представили міжнародний трейлер картини.

У мережі опублікували трейлер фільму Катерини Горностай "СТОП-ЗЕМЛЯ". У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка працювала в акторській лабораторії восени 2019 року.

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"СТОП-ЗЕМЛЯ": сюжет фільму

Це автобіографічна драма про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній київській школі. Дівчина почувається дещо відсторонено від однолітків, але аж ніяк не є самотньою завдяки своїм близьким друзям Яні та Сєні. Кожен них по своєму переживає шкільну буденність.

На носі екзамени, але головна героїня закохується в однокласника Сашу. Вона розуміє: якщо не наважитися зробити перший крок – ніколи не дізнаєшся, чи взаємні ці почуття. Чи наважиться Маша вийти з зони комфорту?

Фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ": дивитися трейлер

У головних ролях:

Марія Федорченко;

Арсеній Марков;

Яна Ісаєнко;

Олександр Іванов.

Світова прем'єра відбудеться в рамках конкурсної програми Generation 14plus Берлінале-2021, який проходитиме онлайн з 1 – 5 березня.