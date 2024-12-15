Саме це стається з Хенком Палмером (якого виконав Роберт Дауні-молодший), безпринципним та успішним адвокатом із Чикаго, який звик вигравати навіть безнадійні справи. Та цього разу справжній виклик чекає його не в суді, а у власному домі.

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У рамках спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал спільно з оновленою платформою кіно і телебачення Київстар ТБ розповідає про стрічку "Суддя", та чому на неї варто звернути увагу.

Сюжет, що постійно тримає у напрузі

Хенк повертається до рідного міста за трагічних обставин – у нього померла мати.

По приїзду, його зустріч із батьком, Джозефом Палмером (якого зіграв Роберт Дювалл) – впертим і суворим суддею, виливається у справжній конфлікт. Події набирають обертів, коли Джозефа звинувачують у вбивстві, і Хенк вирішує стати його адвокатом.

Справа буквально тріщить по швах: у героя немає жодного алібі, а всі докази кричать про його провину. Однак найбільшим викликом для Хенка стає спроба зрозуміти і прийняти батька.

Річ у тім, що Джозеф – людина, для якої принципи завжди стояли вище за почуття, а закон був єдиним мірилом справедливості. Він справжній символ непохитності та справедливості для містян.

Хенку доводиться не лише захищати його від вироку, а й шукати шлях до примирення з батьком, якого він давно перестав розуміти.

Чи зможуть вони знайти спільну мову, перш ніж Джозефу оголосять вирок? І чи допоможе ця справа їм примиритися й пробачити одне одного?

Тема, яка торкнеться кожного

Фільм "Суддя" майстерно балансує між гострим судовим трилером і глибокою сімейною драмою. Глядача постійно тримає у напрузі загадковість справи: що ж сталося тієї ночі, чи справді Джозеф винний? Проте водночас режисерам добре вдалося висвітлити глибокий сімейний конфлікт, який тягнеться роками.

Кінострічка показує, як болючі, непроговорені образи отруюють життя і розділяють сім'ї. Він спонукає переглянути власні стосунки з рідними, а також замислитись над тим, що полегшення часто можна знайти у прощенні і розумінні.

"Суддя" є своєрідним нагадуванням: життя занадто коротке, щоб витрачати його на сварки, які лише віддаляють нас від тих, кого любимо.

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