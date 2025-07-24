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24 липня, 19:16
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10 фільмів, які українці найчастіше дивляться на Netflix

Христина Кобак
Основні тези
  • Найпопулярнішим фільмом на Netflix серед українців є німецький трилер "Цегла".
  • У рейтингу найпопулярніших фільмів також є "Напарники мимоволі", "К-поп-мисливці на демонів", "Стара гвардія 2" та інші.

Перегляд Netflix – один з варіантів гарного проведення вечора. Платформа вже оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших стрічок.

Наразі українці найчастіше дивляться фільм "Цегла", повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix. Про що ця стрічка, а також повний рейтинг – дивіться далі. 

До теми Що українці дивляться на Netflix: 10 найпопулярніших серіалів

Який фільм є найпопулярнішим на Netflix?

Найпопулярнішим серед українців є фільм "Цегла". Це новий німецький трилер, що тримає в напрузі від початку до кінця. За сюжетом, навколо багатоквартирного будинку, в якому живуть Тім й Олівія, за ніч з'являється загадкова цегляна стіна. Щоб врятуватися, їм доводиться об'єднати свої зусилля з недовірливими сусідами. 

"Цегла": дивіться онлайн трейлер фільму

На другому місці зараз нова комедія "Напарники мимоволі". Це історія про дуже завзятого поліцейського та нерозсудливого колишнього детектива. Зараз вони змушені працювати разом, а на вулицях Роттердама виникає справжній хаос. 

"Напарники мимоволі": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у рейтингу найпопулярніших фільмів є: 

  • "К-поп-мисливці на демонів";
  • "Медея: Екзотичне весілля";
  • "Стара гвардія 2";
  • "Люблю тебе ненавидіти";
  • "Відпустка наосліп";
  • "Чого хочуть чоловіки";
  • "Песики";
  • "Нескінченність". 