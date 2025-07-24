10 фільмів, які українці найчастіше дивляться на Netflix
- Найпопулярнішим фільмом на Netflix серед українців є німецький трилер "Цегла".
- У рейтингу найпопулярніших фільмів також є "Напарники мимоволі", "К-поп-мисливці на демонів", "Стара гвардія 2" та інші.
Перегляд Netflix – один з варіантів гарного проведення вечора. Платформа вже оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших стрічок.
Наразі українці найчастіше дивляться фільм "Цегла", повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix. Про що ця стрічка, а також повний рейтинг – дивіться далі.
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Який фільм є найпопулярнішим на Netflix?
Найпопулярнішим серед українців є фільм "Цегла". Це новий німецький трилер, що тримає в напрузі від початку до кінця. За сюжетом, навколо багатоквартирного будинку, в якому живуть Тім й Олівія, за ніч з'являється загадкова цегляна стіна. Щоб врятуватися, їм доводиться об'єднати свої зусилля з недовірливими сусідами.
"Цегла": дивіться онлайн трейлер фільму
На другому місці зараз нова комедія "Напарники мимоволі". Це історія про дуже завзятого поліцейського та нерозсудливого колишнього детектива. Зараз вони змушені працювати разом, а на вулицях Роттердама виникає справжній хаос.
"Напарники мимоволі": дивіться онлайн трейлер фільму
Також у рейтингу найпопулярніших фільмів є:
- "К-поп-мисливці на демонів";
- "Медея: Екзотичне весілля";
- "Стара гвардія 2";
- "Люблю тебе ненавидіти";
- "Відпустка наосліп";
- "Чого хочуть чоловіки";
- "Песики";
- "Нескінченність".