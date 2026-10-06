Що змінили у "Веріті": чим екранізація відрізняється від роману Коллін Гувер

Увага: далі будуть спойлери. Екранізації бестселерів майже завжди запускають одну й ту саму гру: читачі приходять у кіно з внутрішнім блокнотом і подумки ставлять галочки навпроти кожної сцени. "Веріті" за романом Коллін Гувер теж не уникнула цього випробування – хоча загалом фільм залишився досить близьким до оригіналу.

Як повідомляє People, трилер "Веріті" вийшов у прокат 2 жовтня 2026 року, а головні ролі зіграли Енн Гетевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнетт. І якщо ви вже читали роман, приготуйтеся: деякі знайомі деталі режисери залишили за дверима монтажної. Інші, навпаки, додали від себе – бо навіщо просто екранізувати книгу, якщо можна ще трохи нервувати її фанатів.

"Веріті": дивитись трейлер

Веріті більше не блондинка

У книзі Веріті описана блондинкою, а у фільмі Енн Гетевей залишила своє темне волосся. Акторка визнавала, що для багатьох читачів "Веріті – блондинка і крапка", але сподівалася, що глядачі приймуть нову версію персонажки.

У сім'ї стало на одну дитину менше

У романі Веріті та Джеремі мають трьох дітей: сина Крю та доньок-близнючок Частін і Гарпер. Частін помирає через алергічну реакцію, а згодом Гарпер тоне.

У фільмі Частін взагалі немає. Крю та Гарпер зробили близнюками, а трагедію з Гарпер залишили центральною. Сама Коллін Гувер підтримала рішення сценаристів і пояснила, що три дитячі трагедії для двогодинного фільму могли зробити історію надто похмурою та перевантаженою.

Також із фільму прибрали особливо темний епізод із книжкового рукопису Веріті, пов'язаний зі спробою перервати вагітність. Зате залишили достатньо іншого, щоб сімейна вечеря в цьому домі все одно не здавалася хорошою ідеєю.

День народження Ловен став красивішим

У книзі Джеремі влаштовує Ловен скромну домашню вечерю та пече для неї торт. Вечір завершується їхнім першим поцілунком.

У кіно романтики вирішили додати бюджету: Джеремі веде Ловен до ресторану, вона спеціально обирає червону сукню, яка нагадує образ Веріті, а замість цілого торта отримує кекс.

Ловен більше не ходить уві сні

У романі сомнамбулізм Ловен відіграє помітну роль. Вона прокидається в дивних місцях, зокрема в ліжку Веріті, і читач починає сумніватися, чи можна взагалі довіряти тому, що вона бачить.

Ці сцени навіть зняли з Дакотою Джонсон, але режисер Майкл Шоволтер зрештою вирізав їх із фінальної версії. Він пояснив, що сюжетна лінія ускладнювала історію й уповільнювала темп. Натомість у фільмі Ловен показують за алкоголем і медикаментами.

Веріті та Ловен поцілувалися – а в книзі цього не було

Одна з найпомітніших нових сцен взагалі народилася не у Коллін Гувер. У фільмі Ловен фантазує не лише про Джеремі, а й про Веріті, і між героїнями з'являється поцілунок. Ідею запропонували самі Енн Гетевей та Дакота Джонсон, щоб сильніше підкреслити одержимість Ловен іншою жінкою. Режисер підтримав задум.

Сцена з ножем стала ще моторошнішою

В обох версіях маленький Крю перебуває поруч із матір'ю з ножем, і це стає одним із перших моментів, коли Ловен починає підозрювати: Веріті зовсім не така безпорадна, як здається.

У романі пізніше хлопчик травмує собі рот ножем. У фільмі дві сцени об'єднали: Крю затискає лезо зубами, коли його запитують про маму.

Реакція Джеремі змінює весь сенс фіналу

Найважливіша зміна стосується загадкового рукопису Веріті. У книзі, коли Ловен показує його Джеремі, він одразу запитує, де вона його знайшла. Це натякає, що чоловік міг знати про текст раніше.

У фільмі Джеремі читає рукопис так, ніби бачить його вперше. І це суттєво змінює те, наскільки правдоподібним здається пізніший лист Веріті, де вона стверджує, що рукопис був лише художньою вправою, а саме Джеремі після його прочитання намагався її вбити.

І навіть смерть Веріті змінили

Фінал в обох версіях однаково невтішний для Веріті: Джеремі її вбиває. Але спосіб приховати злочин різний. У книзі Джеремі та Ловен залишають тіло Веріті в ліжку й повідомляють поліції, що вона померла уві сні.

У фільмі Джеремі кидає її тіло в озеро, щоб створити враження, ніби Веріті сама зайшла у воду й загинула.

Якщо ви ще не налаштувалися на фільм – ось вам деталі зйомок фільму "Веріті".



