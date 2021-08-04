Фільм-відкриття Канн "Аннетт" вийде в український прокат у вересні

У нашій країні на великих екранах стрічка "Аннетт" Леоса Каракса вийде 9 вересня 2021 року. За неї він отримав Нагороду Каннського кінофестивалю як найкращий режисер. Головні ролі виконали Адам Драйвер і Маріон Котіяр, а саундтреки написали музиканти гурту Sparks.

Про що фільм "Аннетт"

"Аннетт" – перша стрічка французького режисера Леоса Каракса ("Дурна кров", "Коханці з Нового мосту", "Корпорація "Святі мотори") після майже 9-річної перерви. Про це повідомляє пресслужба фільму Артхаус Трафік.

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За сюжетом мюзиклу Генрі – стендап-комік із запеклим почуттям гумору. Енн – всесвітньо відома оперна співачка. У світлі прожекторів вони здаються міцною і гламурною парою. Їхні життя перевертає народження першої дитини – дівчинки Аннетт із незвичайним даром.

Акторський склад

дворазовий номінант на Оскар Адам Драйвер ("Патерсон", трилогія-сиквел "Зоряних воєн", "Шлюбна історія");

лауреатка Оскару Маріон Котіяр (тетралогія "Таксі", "Життя у рожевому кольорі", "Ілюзія кохання");

номінант на Золотий Глобус Саймон Гелберґ ("Теорія великого вибуху").

"Аннетт" 2021: дивіться трейлер

Фільм став відкриттям Каннського кінофестивалю 2021 року, де був представлений в основному конкурсі. Леос Каракс отримав на фестивалі Нагороду за найкращу режисуру. Також картину тепло зустріли кінокритики – рейтинг "Аннетт" на Rotten Tomatoes складає 89% на основі 37 рецензій. Зокрема, схвальні відгуки публікувалися в Los Angeles Times, Variety, The Guardian, Daily Telegraph і Times.

Творцями саундтреку та співавторами сценарію виступили брати Рон і Рассел Мейли – гурт Sparks – знаменитий дует, який вплинув на ціле покоління музикантів, таких як Depeche Mode, New Order, Morrissey, та досі зберігає авторитет новаторського.

Прем’єра "Аннетт" в Україні відбудеться в межах Одеського міжнародного кінофестивалю. В український прокат стрічка виходить 9 вересня 2021 року.