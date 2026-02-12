Для Володимира Дантеса це дебютна роль у кіно. Артист постав у кадрі у новому амплуа для глядачів і, можливо, ще й для себе самого. 24 Канал отримав ексклюзивні коментарі головних героїв, які відкриють більше інформації про цей еротичний фільм.

"Всі відтінки спокуси" – що потрібно знати про фільм?

Події фільму розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається до родинного маєтку разом із чоловіком та слугами. Та за зачиненими дверима будинку кожен має власний намір: хтось прагне її статків, хтось – її ролі, а хтось бачить єдиний вихід у її зникненні. Оселя, де колись народилося світло завдяки винаходу її батька, тепер огорнута тінями інтриг і прихованих загроз.

Олена Лавренюк, яка зіграла Амелію, розповіла, що у фільмі закладено значно більше сенсів, ніж можна просто прочитати в тексті чи побачити у трейлері.

Ця історія створена на базі реальних фактів про Йогана Зега, що для мене особливо важливо, адже це наш український винахідник, який подарував світло усьому світові. Мені дуже подобається естетика нашого кіно - вона сучасна й водночас історична. Я маю надію, що трейлер надихне вас подивитися повну історію, адже "Всі відтінки спокуси" – це значно більше, ніж здається на перший погляд,

– відверто сказала Лавренюк.

"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн трейлер фільму

Володимир Дантес також не приховує свого захвату від фільму. Хто зна, можливо, виконавець тепер будуватиме не тільки музичну кар'єру.

Мої враження? Якщо чесно, я в глибокому шоці! Мені дуже незвично дивитися на себе в кадрі й на персонажа, якого я граю. Це виглядає так переконливо, що я сам іноді не встигаю звикнути. Дивлюсь і розумію, що поруч зі мною були неймовірно сильні, професійні партнери, які допомогли мені тримати той рівень, щоб ми разом зробили це кіно таким прекрасним, яким воно вийшло. Я справді хочу, щоб його побачили всі,

– зізнається актор.

Кадри фільму "Всі відтінки спокуси" / Фото Green Light Films

Режисеркою стрічки стала Ірина Громозда, яка є авторкою "Кави з кардамоном" і "Схованки". До акторського складу також долучились Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна і Даніель Салем.

Нагадаємо, що вікова категорія фільму – 16+.

Цікаво, що у мережі вже навіть встиг завіруситись новий тренд. В одній зі сцен фільму є особливий момент – неординарний танець головних героїв. Його уже встигли повторити сотні людей.

"Всі відтінки спокуси" (тренд у тіктоці): дивіться відео онлайн

Для перегляду цього фільму підходить будь-який день, однак 14 лютого – особлива дата, коли почуття загострюються, а в повітрі літають невидимі амури.