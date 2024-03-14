Пам'яті Кузьми: в український прокат вийшов довгоочікуваний фільм за мотивами книги Скрябіна

14 березня у широкий український прокат виходить стрічка "Я, Побєда і Берлін", знята за мотивами книги Андрія Кузьменка. Початок зйомок фільму відбувся ще в серпні 2020 року, а планувалося, що прем'єра відбудеться навесні 2022 року.

Та через повномасштабне російське вторгнення глядачі зможуть побачити цю історію тільки тепер. Довгоочікувана стрічка про пригоди Кузьми у Берліні уже чекає вашого перегляду.

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"Я, Побєда і Берлін" уже в кіно: про що сюжет

Глядачі побачать, як ще молодий музикант купує стару "Побєду", попри те, що ні його дівчина Барбара, ні батьки не схвалювали такого вибору. Але нагода обміняти жовтеньке авто на новенький "Мерс" випала. Щоб здійснити цю мрію, їм потрібно було поїхати до Берліна. Так Кузьма разом зі своїм другом Бардом вирушають у подорож, яка виявилася непростою.

"Я, Побєда і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

Герої урешті дісталися Берліна, де почалися найцікавіші моменти їхньої подорожі: ніч у техно-клубі, захопливий виступ Кузьми на сцені, конфлікти з турками й, головне, переконати колекціонера обмінятися "Побєдою". Все це вони мали зробити за три дні, адже у Львові на Кузьму чекали дівчина Барбара і члени гурту, з якими мав відбутися концерт.

Відомо, що сюжет фільму та книги дещо відрізняється, проте це надає стрічці більшої динаміки та насичує її драматичними моментами, що збуджує емоції у глядачів і змушує їх переживати, захоплюватися та сміятися разом з героями.

Актори фільму "Я, Побєда і Берлін"

У фільмі троє головних акторів – Іван Бліндар, Володимир Гева та Марія Стопник. Ці артисти можуть бути не такими відомими для українського глядача, що робить їхні ролі у цьому фільмі свого роду дебютними.

Роль Кузьми Скрябіна на екрані втілив актор з Івано-Франківська Іван Бліндар, який переважно працює в театрі. Він демонструє харизматичну та цікаву гру, а також вдало імітує акцент Андрія Кузьменка.

Володимир Гева зобразив друга Кузьми – Барда. У фільмі йому було приділено значно більше уваги, ніж у початковій історії. Актору вдалося вдало розкрити характер персонажа і зробити його цікавим для глядача.

Марія Стопник відтворила образ коханої Кузьми – Барбари. Хоча їй не було виділено багато екранного часу, героїня артистки запам'яталася глядачам.

Не зволікайте, а хутчіше купляйте квитки у кінотеатрі вашого міста! Ця кіноісторія точно не залишить нікого байдужими.