Сміятимуться всі: який фільм подивитися на Різдво для гарного настрою

Різдво – час для сім'ї. У цей день ми традиційно відвідуємо рідних, а ввечері хочемо насолодитися затишком у колі найближчих. Якщо ви досі в пошуках святкової стрічки для сімейного перегляду, то цей матеріал саме для вас.

У різдвяний день радимо переглянути веселу сімейну комедію "Нянька на Різдво". Це стрічка німецького та австрійського виробництва, яка змусить вас усміхнутися, зазначає 24 Канал.

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"Нянька на Різдво"

Рік: 2018

Країна: Німеччина, Австрія

Жанр: комедія

Рейтинг IMDb: 6.2

У ролях: Еміліо Сакрая, Sonja Gerhardt, Гайнер Лаутербах, Alex Czerwinski, Ґерті Драссль, Жасмін Герат

Шарлотта навчається на комісара у поліцейській академії та служить у правоохоронних органах. Дівчина нетерпляче чекає на різдвяні канікули, щоб нарешті зустрітися з друзями. Однак все змінює телефонний дзвінок мами, яка просить доглянути хворого діда, поки не з'явиться доглядальниця.

Чоловік травмувався, знепритомнівши під час прикрашання ялинки. Стався інсульт. Кілька днів дідусь Шарлотти пробув в реанімації, а згодом паралізованого пацієнта з порушенням мовлення виписали під домашній догляд. Тож тепер онуці доводиться кардинально змінити свої плани.

"Нянька на Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

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