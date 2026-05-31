Легкі фільми 2000-х років, які допоможуть відволіктись від проблем

Іноді так буває, що на кожного із нас може напасти хандра. В один момент здається, що у житті вже не може бути гірше, однак цей етап потрібно пережити.

Та щоб геть зовсім не впасти у депресію, 24 Канал пропонує за допомогою фільмів повернутись туди, де проблеми здавались меншими або їх взагалі не було.

"Ціпонька", 2002

Рейтинг IMDb: 5,6

Джессіка — найпопулярніша і найвродливіша дівчина школи, однак егоїзм і пихатість беруть над нею гору. Її життя перевертається з ніг на голову після того, як вона купує в антикварній крамниці старовинні магічні сережки. Через прокляття, що було накладене на прикрасу, наступного ранку Джессіка прокидається в тілі... 30-річного дрібного крадія Клайва.

"Чого хоче дівчина", 2003

Рейтинг IMDb: 5,8

Це американська комедія, яка розповідає про 19-річну Дафну Рейнольдс, яка живе у Нью-Йорку зі своєю матір'ю. Попри щасливе дитинство, дівчина мріє познайомитися зі своїм біологічним батьком, якого ніколи не бачила. Вона знає лише те, що він – британський аристократ, лорд Генрі Дешвуд, з яким її мама колись була таємно одружена.

"Дюплекс", 2003

Рейтинг IMDb: 5,9

Письменник Алекс та його дружина Ненсі знаходять ідеальний будинок своєї мрії – гарний двоповерховий дюплекс. Єдиною умовою угоди є те, що на другому поверсі літня місіс Коннеллі має право жити там до кінця своїх днів.

Однак літня сусідка виявляється справжнім жахом для пари. Вона годинами дивиться телевізор на повній гучності, грає на ударній установці, заводить дивних птахів, влаштовує потопи та постійно потребує допомоги.

