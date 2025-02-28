Стали культовими: 5 найкращих фільмів 2000-го, яким виповнюється 25 років

Чверть століття тому завершилась ера Y2K та розпочалося нове тисячоліття. Нульові роки стали ключовими для світу кіно, адже тоді вийшло безліч фільмів, які сьогодні вважаються культовими.

Цьогоріч багатьом знаменитим стрічкам виповнюється 25 років. 24 Канал розповість про найкращі фільми 2000-го, які варто переглянути хоча б один раз.

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"Гладіатор"

Оскароносний фільм є одним з найкращих творінь Рідлі Скотта. Це історичний бойовик про колишнього римського полководця Максима Деціма Мерідія, який збирається помститись продажному імператору, який вбив його сім'ю та його самого відправив в рабство.

"Гладіатор": дивіться трейлер онлайн

"Один і два"

Тайванський режисер Едвард Янг залишив по собі неймовірну спадщину у вигляді найкращих кіноробіт. Глибока сімейна драма розповідає про життя середньостатистичної тайванської родини, що стикається з кризами та пошуками сенсу в сучасному світі.

"Один і два": дивіться трейлер онлайн

"Любовний настрій"

Це нетипова історія кохання про двох сусідів, між якими зав'язується міцний зв'язок після того, як кожен з них підозрює свого партнера в зрадах. Однак вони дотримуються обіцянки – зберегти стосунки платонічними та не наробити помилок.

"Любовний настрій": дивіться трейлер онлайн

"Тигр підкрадається, дракон ховається"

Фантастична епопея про бойові мистецтва та молодої китайської незнайомки-воїна, яка викрадає меч у легендарного фехтувальника, а потім втікає у світ пригод з таємничим чоловіком. Це один з найкращих іноземних фільмів за останні 25 років.

"Тигр підкрадається, дракон ховається": дивіться трейлер онлайн

"Американський психопат"

Сатиричний жахастик розповідає про керівника інвестиційного банку, який приховує від своїх колег жорстоке альтер его серійного вбивці. Деякі глядачі залишились незадоволеними кінцівкою, однак стрічка однозначно принесла чималий вклад у попкультуру.



"Американський психопат": дивіться відео онлайн