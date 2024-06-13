3 фільми 2024 року, які ви могли пропустити
Щороку глядачі по всьому світу тішаться виходом нових і незабутніх фільмів. Хтось може розхвалювати їх, а хтось критикувати, але одне можна сказати напевно – 2024 рік вже подарував нам безліч захопливих стрічок. Однак деякі з них глядач міг просто випустити з поля зору.
Тож Кіно 24 вирішило нагадати вам 3 кінороботи, які дебютували цього року на екранах, але ви могли їх пропустити. Тож приготуйте собі смаколики та обирайте стрічку для перегляду.
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"Підвищення"
У цьому фільмі глядачі познайомляться з Анною, цілеспрямованою стажеркою з великими мріями досягти успіху в світі мистецтва. Вона готова вразити свою сувору начальницю Клер і піднятися кар'єрними сходами. Одного разу дівчина опинилася в першому класі літака, коли їхала у робоче відрядження, і саме там вона познайомилася з красенем Віллом, який приймає Ану за її боса. Проте дівчина не спростувала здогадок хлопця, а продовжила вити цю павутину білої брехні. Та, чим все-таки обернеться такий необдуманий клубок обману?
"Підвищення": дивіться онлайн трейлер фільму
"Зліт"
Ця стрічка точно огорне вас шаленими пригодами та подарує гострі відчуття. За сюжетом, майстерна злодійка та її колишній бойфренд, який працював у ФБР, об'єднують зусилля, щоб здійснити грандіозне пограбування. З командою досвідчених шахраїв вони повинні викрасти 100 мільйонів доларів у золотих злитках з пасажирського рейсу 777, що летить з Лондона до Цюріха.
"Зліт": дивіться онлайн трейлер фільму
"Арґайл"
Шпигунські романи Еллі Конвей набирають популярності серед різноманітної аудиторії. Незважаючи на те, що авторка воліє зазвичай залишатися вдома, вона вирушає в подорож потягом, яка стає для неї справжнім випробуванням. Дорогою стається непередбачуване. На допомогу їй приходить справжній шпигун Ейден, який знайомить її з надсекретною шпигунською базою. Виявляється, що вигадки Еллі у її книга є віддзеркаленням реальних шпигунських пригод.
"Арґайл": дивіться онлайн трейлер фільму
Впевнені, кожна з цих стрічок вам буде до вподоби. Тож не баріться та обирайте фільм для вечірнього перегляду.