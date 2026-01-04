Не лише "Служниця": 5 нових фільмів, які варті вашої уваги

Після святкування Нового року люди потроху повертаються до робочого ритму. Однак про відпочинок все одно не потрібно забувати, щоб не вигоріти.

У матеріалі 24 Каналу читайте про нові фільми, які зроблять ваш відпочинок цікавішим. Обирайте, що дивитися вечорами після роботи.

Теж цікаво Якщо ще хочеться свята: нові новорічні фільми, які ви могли пропустити

Які нові фільми варто подивитися?

"Служниця"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

1 січня в український прокат вийшов психологічний трилер "Служниця", знятий за мотивами однойменного роману Фріди Мак-Фадден. Режисером стрічки став Пол Фіг, в головну роль зіграла Сінді Свіні.

Це історія про молоду дівчину Міллі, яка починає працювати покоївкою в розкішному маєтку родини Вінчестерів. У будинку проживають бізнесмен Ендрю, його дружина Ніна та їхня донька Сесілія. Робота здається ідеальною, проте головна героїня зіштовхується з таємницями й скандалами.

"Служниця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прощавай, Джун"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Режисеркою цього драматичного фільму стала Кейт Вінслет, а над сценарієм працював її син Джо Андерс. У стрічці розповідається про чотирьох братів і сестер, життя яких змінюється, коли їхній хворій мамі стає гірше.

"Прощавай, Джун": дивіться онлайн трейлер фільму

"Найбагатша жінка світу"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Це історія про найбагатшу жінку світу Маріанну Фаррер та її дружбу з харизматичним фотографом із Парижу П'єром-Аленом. Головна героїня дарує йому величезні кошти, проте донька жінки, яка є єдиною спадкоємицею, планує їх повернути. Глядачі спостерігають за сімейними конфліктами й життям у заможному світі.

"Найбагатша жінка світу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жодного вибору"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Фільм знятий на основі роману Дональда I. Вестлейка "Сокира". Зрежисирував стрічку Пак Чхан Ук, який працював над нею 17 років. Це розповідь про Ман Су, якого неочікувано звільняють з роботи. Роками чоловік та його сім'я перебували у скрутному становищі, а тепер він розробляє план, щоб позбутися конкурентів.

"Жодного вибору": дивіться онлайн трейлер фільму

"Анаконда"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

У стрічці розповідається про двох друзів дитинства Дагв і Гріффа, яких об'єднує спільна мрія – відтворити улюблений фільм 1997 року "Анаконда". Коли чоловіки переживають кризу середнього віку, нарешті починають працювати над ремейком й вирушають у серце Амазонки, де зустрічають гігантську змію.

"Анаконда": дивіться онлайн трейлер фільму