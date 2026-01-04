В материале 24 Канала читайте о новых фильмах, которые сделают ваш отдых более интересным. Выбирайте, что смотреть по вечерам после работы.

Какие новые фильмы стоит посмотреть?

"Служанка"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

1 января в украинский прокат вышел психологический триллер "Служанка", снятый по мотивам одноименного романа Фриды Мак-Фадден. Режиссером ленты стал Пол Фиг, в главную роль сыграла Синди Суини.

Это история о молодой девушке Милли, которая начинает работать горничной в роскошном поместье семьи Винчестеров. В доме проживают бизнесмен Эндрю, его жена Нина и их дочь Сесилия. Работа кажется идеальной, однако главная героиня сталкивается с тайнами и скандалами.

"Прощай, Джун"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Режиссером этого драматического фильма стала Кейт Уинслет, а над сценарием работал ее сын Джо Андерс. В ленте рассказывается о четырех братьях и сестрах, жизнь которых меняется, когда их больной маме становится хуже.

"Самая богатая женщина в мире"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Это история о самой богатой женщине в мире Марианне Фаррер и ее дружбе с харизматичным фотографом из Парижа Пьером-Аленом. Главная героиня дарит ему огромные средства, однако дочь женщины, которая является единственной наследницей, планирует их вернуть. Зрители наблюдают за семейными конфликтами и жизнью в богатом мире.

"Никакого выбора"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Фильм снят на основе романа Дональда I. Вестлейка "Топор". Срежиссировал ленту Пак Чхан Ук, который работал над ней 17 лет. Это рассказ о Ман Су, которого неожиданно увольняют с работы. Годами мужчина и его семья находились в трудном положении, а теперь он разрабатывает план, чтобы избавиться от конкурентов.

"Анаконда"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

В ленте рассказывается о двух друзьях детства Дагве и Гриффе, которых объединяет общая мечта – воссоздать любимый фильм 1997 года "Анаконда". Когда мужчины переживают кризис среднего возраста, наконец начинают работать над ремейком и отправляются в сердце Амазонки, где встречают гигантскую змею.

