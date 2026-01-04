В материале 24 Канала читайте о новых фильмах, которые сделают ваш отдых более интересным. Выбирайте, что смотреть по вечерам после работы.
Какие новые фильмы стоит посмотреть?
"Служанка"
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
1 января в украинский прокат вышел психологический триллер "Служанка", снятый по мотивам одноименного романа Фриды Мак-Фадден. Режиссером ленты стал Пол Фиг, в главную роль сыграла Синди Суини.
Это история о молодой девушке Милли, которая начинает работать горничной в роскошном поместье семьи Винчестеров. В доме проживают бизнесмен Эндрю, его жена Нина и их дочь Сесилия. Работа кажется идеальной, однако главная героиня сталкивается с тайнами и скандалами.
"Служанка": смотрите онлайн трейлер фильма
"Прощай, Джун"
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Режиссером этого драматического фильма стала Кейт Уинслет, а над сценарием работал ее сын Джо Андерс. В ленте рассказывается о четырех братьях и сестрах, жизнь которых меняется, когда их больной маме становится хуже.
"Прощай, Джун": смотрите онлайн трейлер фильма
"Самая богатая женщина в мире"
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
Это история о самой богатой женщине в мире Марианне Фаррер и ее дружбе с харизматичным фотографом из Парижа Пьером-Аленом. Главная героиня дарит ему огромные средства, однако дочь женщины, которая является единственной наследницей, планирует их вернуть. Зрители наблюдают за семейными конфликтами и жизнью в богатом мире.
"Самая богатая женщина в мире": смотрите онлайн трейлер фильма
"Никакого выбора"
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Фильм снят на основе романа Дональда I. Вестлейка "Топор". Срежиссировал ленту Пак Чхан Ук, который работал над ней 17 лет. Это рассказ о Ман Су, которого неожиданно увольняют с работы. Годами мужчина и его семья находились в трудном положении, а теперь он разрабатывает план, чтобы избавиться от конкурентов.
"Никакого выбора": смотрите онлайн трейлер фильма
"Анаконда"
- Рейтинг IMDb: 6.1/10
В ленте рассказывается о двух друзьях детства Дагве и Гриффе, которых объединяет общая мечта – воссоздать любимый фильм 1997 года "Анаконда". Когда мужчины переживают кризис среднего возраста, наконец начинают работать над ремейком и отправляются в сердце Амазонки, где встречают гигантскую змею.
"Анаконда": смотрите онлайн трейлер фильма