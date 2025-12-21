5 нових фільмів, які ви могли пропустити

Вечір неділі – час, який варто присвятити перегляду фільмів. Перед початком робочого тижня варто набратися сил, а особливо зараз, коли під кінець року накриває сильна втома.

У матеріалі 24 Каналу читайте про нові фільми, які ви могли пропустити. Обирайте, що подивитися вже сьогодні.

Нові фільми, які ви могли пропустити

"Королева рингу"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

У фільмі розповідається про колишню професійну боксерку Крісті Мартін, яку на екрані втілила зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні. Вона стала першою жінкою, яка уклала контракт з легендарним промоутером Доном Кінгом. Спортсменка билася в андеркарді Майка Тайсона, також на неї скоїли замах.

"Королева рингу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сентиментальна цінність"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Нора та Агнес втратили маму. Після цього сестри дізнаються, що власником будинку досі є батько, який давно пішов із сім'ї й раніше був відомим режисером. Якось чоловік пропонує Норі знятися у фільмі

Дівчина відмовляється, тож роль дістається молодій голлівудській зірці. Зйомки стрічки відбуваються у будинку. Тепер сестри мають справу не лише з батьком, а й з акторкою, яка влізла в їхнє життя.

"Сентиментальна цінність": дивіться онлайн трейлер фільму

"Святкове пограбування"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Софія Мартін переїхала з Лондона до Філадельфії, щоб доглядати за мамою, який діагностували рак. Вона працює на двох роботах і якось дізнається, що страховка не покриє операцію жінки. Так, головна героїня зважується на пограбування свого боса, Максвелла Стерлінга, але попадається на очі Ніку О'Коннору.

Нік не збирається здавати Софію. Ба більше, він хоче об'єднатися з нею, щоб отримати кошти, які потрібні для доньки. Так, вони починають планувати святкове пограбування.

"Святкове пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічність"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Події фільму розгортаються у потойбічному світі. У героїв є тиждень, щоб вирішити, де вони хочуть провести вічність. Джоан потрібно зробити складний вибір між чоловіком, з яким провела життя, і першим коханням. Останній загинув у молодому віці й дуже довго чекав на жінку.

"Вічність": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бути Едді"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Це документальний фільм про американського актора та режисера Едді Мерфі. У стрічці зібрані ексклюзивні інтерв'ю з його колегами коміками та з самою голлівудською зіркою.

"Бути Едді": дивіться онлайн трейлер фільму