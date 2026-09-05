5 фільмів 2026 року, які вже можна подивитися

2026 рік вирішив не чекати грудневих підсумків і вже підкинув глядачам чимало гучних прем'єр. І дивитись, якщо чесно, є що. На різний смак.

Якщо ви вже передивилися всі серіали, які планували, а Netflix почав показувати вам знайомі обличчя частіше, ніж родичі на Новий рік, час звернути увагу на фільми на вечір, які 24 Канал зібрав у добірку.

"Диявол носить Prada 2"

Рік: 2026

Жанр: комедія, драма

Рейтинг IMDb: 6,3

У ролях: Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Стенлі Туччі, Кеннет Брана, Джастін Теру, Люсі Лью

Через 20 років після першої частини Міранда Прістлі знову повернулася. І, схоже, світ моди досі не навчився нормально існувати без неї.

У сиквелі журнал Runway переживає непрості часи через зміни у медіа, а Міранда намагається втримати своє видання на плаву. Тим часом Енді Сакс, яка давно виросла з ролі наївної асистентки, повертається у світ, від якого колись так красиво втекла. А Емілі тепер працює на іншому боці модної індустрії.

"Диявол носить Prada 2": дивтись трейлер

"Тільки через твій труп"

Рік: 2026

Жанр: бойовик, чорна комедія, трилер

Рейтинг IMDb: 6,3

У ролях: Самара Вівінґ, Джейсон Сігел, Тімоті Оліфант, Джульєтт Льюїс

Якщо подружня терапія вам здається занадто дорогою, можна спробувати щось радикальніше – наприклад, взаємно спробувати вбити одне одного.

Саме це відбувається у фільмі "Тільки через твій труп". Подружжя, яке переживає кризу у стосунках, вирушає до віддаленого будинку. Начебто романтичний відпочинок. Але кожен із них має свій маленький секретний план – позбутися другого.

"Тільки через твій труп": дивтись трейлер

"Шепотун"

Рік: 2026

Жанр: дтектив, кримінал, трилер, драма

Рейтинг IMDb: 6,3

У ролях: Роберт Де Ніро, Адам Скотт, Мішель Монаган, Майкл Кітон, Овен Тіг

"Шепотун" розповідає про овдовілого письменника Тома Кеннеді, чий маленький син раптово зникає. Щоб його знайти, чоловік змушений звернутися до свого відчуженого батька – колишнього детектива, який колись посадив за грати серійного вбивцю.

А тепер з'ясовується, що справа зі зникненням хлопчика може бути пов'язана саме з тим злочинцем.

Додайте сюди Роберта Де Ніро, Майкла Кітона і похмуру атмосферу – і отримаєте кіно, після якого особливо приємно перевірити, чи точно двері квартири зачинені.

"Шепотун": дивтись трейлер

"Майкл"

Рік: 2026

Жанр: біографічна драма, музичний фільм

Рейтинг IMDb: 7,4

У ролях: Джаафар Джексон, Ніа Лонг, Колман Домінго, Майлз Теллер

Якщо є людина, біографічний фільм про яку рано чи пізно просто мав з'явитися, то це Майкл Джексон.

Стрічка розповідає про життя короля попмузики – від перших виступів із Jackson 5 до періоду, коли він перетворився на одного з найбільших артистів планети. Головну роль зіграв Джаафар Джексон – племінник Майкла.

"Майкл": дивитись трейлер

"Вівці-детективи"

Рік: 2026

Жанр: сімейна комедія, детектив

Рейтинг IMDb: 7,4

У ролях: Г'ю Джекман, Ніколас Браун, Ніколас Голіцин, Моллі Гордон

Так, ви все правильно прочитали. Вівці. Детективи. І, що найгірше для людства, вони справляються зі своєю роботою краще, ніж деякі люди.

За сюжетом пастух Джордж щовечора читає своїм вівцям детективні романи, переконаний, що вони нічого не розуміють. Але коли на фермі відбувається загадковий інцидент, тварини вирішують самі взятися за розслідування.

У результаті маємо детектив, де підозрювані – люди, а головні слідчі – вівці. І знаєте що? Це працює.

"Вівці-детективи": дивтись трейлер

Якщо хочеться додати вечору трохи напруги, загадок і моментів, коли краще не вимикати світло, ми маємо для вас добірку трилерів. Зібрали фільми, які тримають у напрузі до фінальних титрів і точно не дадуть нудьгувати.