Змінять уявлення про акторку: 5 фільмів з Анджеліною Джолі, які ви мусите побачити

Анджеліна Джолі – одна з найяскравіших акторок Голлівуду, яка втілила на екрані як сильних, так і глибоких драматичних персонажів. Прихильники зірки полюбляють передивлятися фільми з її участю, які чудово розкривають професійну майстерність знаменитості.

Кіно 24 підготував добірку найкращих стрічок з Анджеліною Джолі, які варті перегляду. Ці фільми демонструють різні грані таланту голлівудської акторки.

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"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" (2001)

Археологиня Лара Крофт обожнює шукати артефакти в усьому світі. Якось у своєму будинку вона знаходить загадковий годинник, а в той же вечір його викрадають. Дівчина має вирушити в небезпечну подорож, щоб знайти старовинний артефакт, здатний керувати часом. І це варто зробити до того, поки він не потрапить у руки таємного ордену ілюмінатів.

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" : дивіться трейлер фільму онлайн

"Перерване життя" (1999)

Після спроби самогубства молода дівчина, на ім'я Сюзанна, потрапляє до психіатричної лікарні. Там вона знайомиться з Лізою, небезпечною пацієнткою, яка кидає виклик системі. Особистість нової знайомої не залишає байдужою Сюзанну, що призводить до складних стосунків між ними.

"Перерване життя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Містер і місіс Сміт" (2005)

Подружжя Джон і Джейн Сміт ведуть звичайний спосіб життя. Вони навіть не підозрюють, що обидва працюють найманими вбивцями на організації, які конкурують між собою. Коли героям наказують вбити одне одного, їхні стосунки перетворюються на справжню боротьбу, яка зрештою розпалює пристрасть.

"Містер і місіс Сміт": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Особливо небезпечний" (2008)

Одного разу звичайний офісний працівник Веслі Гібсон дізнається, що його батько був професійним вбивцею в таємничій організації. Про це йому розповідає загадкова незнайомка Фокс. Вона стає його наставницею і вчить вбивати людей, використовуючи неймовірні навички, зокрема зміну траєкторії куль. Однак згодом Веслі розуміє, що правда суттєво відрізняється від того, що йому розповіли.

"Особливо небезпечний" (2008): дивіться трейлер фільму онлайн

"Підміна" (2008)

У Лос-Анджелесі 1920-х років син самотньої матері Крістін Коллінз несподівано зникає. Жінка протягом тривалого часу шукає дитину, аж поки поліція не знаходить хлопчика. Проте Крістін розуміє, що це не її син, тому намагається боротися з несправедливістю.

"Підміна": дивіться трейлер фільму онлайн

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