Без прибульців і монстрів: 3 реалістичні антиутопії, від яких стає моторошно

Іноді найстрашніша фантастика – це та, в яку легко повірити. Режисери фільмів створили низку приголомшливих стрічок, які, замість банальних космічних монстрів, показують жахіття нашої ймовірної реальності.

24 Канал підготував добірку науково-фантастичних фільмів та антиутопій, сюжет яких лякає саме своєю правдоподібністю. Вони змусять вас зовсім по-іншому подивитися на наше сьогодення.

"Ніколи не відпускай мене" (2010)

Троє друзів виростають у затишному англійському інтернаті. Там вони закохуються, сваряться і живуть звичайним підлітковим життям. Навколо панує повна ідилія, але дітям суворо заборонено виходити за межі паркану. Згодом герої дізнаються страшну правду, що вони – штучно вирощені клони, створені лише для того, щоб стати донорами органів для справжніх людей. Після тридцяти років на кожного з них чекає неминуча смерть. Тепер усе, що їм залишається – спробувати довести системі, що вони теж мають душу, і випросити хоча б кілька років життя.

"Ніколи не відпускай мене": дивіться трейлер фільму онлайн

"Гаттака" (1997)

У майбутньому ідеальне здоров'я та успіх можна просто купити ще до народження дитини. Поки лабораторії вирощують бездоганних немовлят для багатих родин, звичайний хлопець Вінсент опиняється на дні суспільства лише тому, що народився природним шляхом і має слабке серце. Система відмовляється бачити в ньому особистість і прирікає на долю прибиральника, але він палко мріє про польоти в космос. Вінсент вирішує піти на божевільний ризик. Хлопець укладає таємну угоду з колишнім елітним спортсменом, якого паралізувало після аварії, та починає жити під його ім'ям.

"Гаттака": дивіться трейлер фільму онлайн

"Лобстер" (2015)

У світі цього фільму самотність вважається злочином, тому після розлучення головного героя Девіда забирають у спеціальний готель. Там йому дають рівно 45 днів, щоб знайти собі нову пару серед інших самотніх людей. Якщо Девід зазнає невдачі, його перетворять на будь-яку тварину за його власним вибором. Він, наприклад, обрав лобстера. У готелі люди відверто брешуть і вдають кохання, аби лише врятуватися від перетворення. Не витримавши цього тиску, Девід тікає до лісу до радикальних одинаків, але тамтешні правила виявляються ще більш жорстокими.

"Лобстер": дивіться трейлер фільму онлайн

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