Неможливо пропустити: найочікуваніші фільми березня в кінотеатрах

Березень обіцяє бути насиченим. У кінотеатрах на нас очікуватимуть щонайменше 7 чудових кінострічок. Серед них 2, що зняті в Україні.

Дракони, Бенедикт Камбербетч, українське кіно, лауреат "Золотого глобусу" та двобій культових титанів. Ми зібрали для вас найкращі кінострічки березня, які транслюватимуть в українських кінотеатрах.

До теми Найгучніші прем'єри 2021 року, на які чекає весь світ

"Рая та останній дракон"

Оригінальна назва: Raya and the Last Dragon

Raya and the Last Dragon Жанр: мультфільм, сімейний, бойовик, комедія, мюзикл, пригоди, фентезі

мультфільм, сімейний, бойовик, комедія, мюзикл, пригоди, фентезі Дата прем'єри в Україні: 4 березня 2021 року

Колись давно у фантастичному світі під назвою Кумандра люди та дракони мирно співіснували разом. Але коли зловісні чудовиська Друни почали погрожувати місцевим жителям, дракони пожертвували собою заради людства. Минуло 500 років й злі монстри повернулись. Тож самотня войовниця Рая повинна відшукати останнього дракона, аби зупинити Друнів назавжди. Втім, під час подорожі вона дізнається, що для рятування світу магії драконів замало. Прем'єра у світі відбулась 3 березня. І цей мультфільм вже зібрав досить багато позитивних відгуків. Вочевидь, глядачам дуже полюбились дракони. Адже усі останні проєкти на цю тематику заходили на відмінно.

Мультфільм "Рая та останній дракон": дивіться трейлер

"Любовний настрій"

Оригінальна назва: In the Mood for Love або 花样 年华 китайською.

In the Mood for Love або 花样 年华 китайською. Жанр: романтична мелодрама

романтична мелодрама Дата прем'єри в Україні: від 4 березня

Події розвиваються у Гонконзі в 1962 році Дві подружні пари (пан Чоу з дружиною і пані Су з чоловіком) одночасно поселилися в сусідніх квартирах. І поки їхні половинки пропадають на роботі, Чоу і Су проводять багато часу разом і спілкуються одне з одним, як звичайні сусіди. Але все змінюється, коли вони дізнаються, що їхні партнери – коханці. На фоні сімейних проблем Чоу і Су починають зближуватися, проте не хочуть цього.

Фільм "Любовний настрій": дивіться трейлер

"Евакуація"

Жанр: військовий, документальний

військовий, документальний Дата прем'єри в Україні: 11 березня

Від опису цього фільму вже мурахи по шкірі. Україна, 2014 рік, початок війни. В країні одразу будують систему евакуації поранених та вбитих, форпостом якої стає Дніпро, куди доставлять перших. І доставляють дотепер. Тетяна Губа, яку називають "мама Таня", вже 5 років координує евакуацію. А директор Дніпровського аеропорту Сергій Криворотченко від початку війни розгорнув систему евакуації гелікоптерами. Режисер фільму Євген Тітаренко був у складі добровольчого медбатальйону у 2014 – 2015 роках. Ми матимемо змогу побачити весь шлях рятування життів, опинитися у вирі трагічних подій і зрозуміти, скільки людей залучено до порятунку однієї людини.

Фільм "Евакуація": дивіться трейлер

"Код: Залізна кора (2020)"

Оригінальна назва: The Courier

The Courier Жанр: трилер

трилер Дата прем'єри в Україні: 18 березня

Цей фільм варто очікувати хоча б через те, що у головній ролі Бенедикт Камбербетч. Він грає роль британського бізнесмена і шпигуна часів Холодної війни Гревілла Вінна. Разом зі своїм російським колегою Олегом Пеньковським з кодовим ім'ям "Залізна кора" Гревілл намагається покласти край Карибській кризі.

"Код: Залізна кора": дивіться трейлер

"Антон і червона химера"

Оригінальна назва: Anton

Anton Жанр: драма

драма Дата прем'єри в Україні: 18 березня 2021

Сюжет переносить нас у південну частину України 1920-х років. Більшовики тероризують Україну і все йде до Голодомору. Маленькі Антон та Яша стають свідками збройного повстання селян проти більшовиків. Але усі ці страшні події хлопчики сприймають, як цікаву гру. І їхню дружбу не можуть зруйнувати ані червона химера революції, ані все криваве XX століття.

Фільм "Антон і червона химера": дивіться трейлер

кінобоксом улюблених Lay’s та Pepsi

"Земля кочівників"

Оригінальна назва: Nomadland

Nomadland Жанр: драма

драма Дата прем'єри в Україні: 25 березня

Це історія про 60-річну жінку, яка втратила все під час економічної кризи. Оскільки їй нічого втрачати, вона відправляється в подорож по західній Америці, живучи кочовим способом. До слова, ця стрічка отримала Золотий глобус, як найкращий драматичний фільм 2021 року.

Фільм "Земля кочівників": дивіться трейлер

До теми 9 фільмів про письменників, які зможуть захопити сюжетом

"Ґодзілла проти Конґа"

Оригінальна назва: Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong Жанр: бойовик, трилер, фантастика

бойовик, трилер, фантастика Дата прем'єри в Україні: 26 березня

Доля людства знову висітиме на волосині, тому що Ґодзілла та Конґ зійдуться у двобої! Конґ разом з його захисниками вирушає у небезпечну подорож на пошуки свого справжнього дому. Але на шляху команда зустрічає розлюченого монстра Ґодзіллу – він руйнує все, що бачить. Невже сама доля звела цих титанів в один час і в одному місці? Чи все не просто так? Відповіді до розгадки таємниці лежать у самому ядрі Землі.

Фільм "Ґодзілла проти Конґа": дивіться трейлер