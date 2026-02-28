Не лише "Кутюр" з Анджеліною Джолі: 5 наочікуваніших фільмів березня 2026

Наступного місяця на нас чекає багато кінопрем'єр. Зокрема, 5 березня в український прокат виходить драматичний фільм "Кутюр" з неперевершеною Анжеліною Джолі у головній ролі.

У матеріалі 24 Каналу читайте про 5 найочікуваніших фільмів березня 2026. Зберігайте добірку і плануйте похід у кінотеатр!

Які фільми вийдуть у березні 2026?

"Гамнет"

Прем'єра в Україні: 5 березня

Події фільму розгортаються в Англії 1580-х років, коли спалахнула пандемія чуми "Чорна смерть". Сюжет зосереджений на трагедії, що сталася в родині Вільяма Шекспіра – смерті єдиного сина. Дружина поета, Агнес, важко переживає втрату 11-річного Гамнета, а також те, що чоловіка не було поруч в останні дні життя хлопчика.

"Гамнет": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кутюр"

Прем'єра в Україні: 5 березня

Події фільму відбуваються під час Тижня моди у Парижі. У центрі сюжету три жінки: 40-річна режисерка Максін, якій діагностували рак молочної залози; Ада – нове обличчя у світі моди, яка втікає від визначеного майбутнього у Південному Судані; візажистка Анжель, яка працює за межами подіумів.

"Кутюр": дивіться онлайн трейлер фільму

"Таємний агент"

Прем'єра в Україні: 12 березня

Надворі 1977 рік. Науковець Марсело дізнається, що його дослідження хоче отримати корумпований міністр і втікає. Чоловік рятується від кілерів і повертається до рідної Бразилії. Головний герой прагне знайти сина і разом з ним залишити країну.

"Таємний агент": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пілліон"

Прем'єра в Україні: 12 березня

Інспектор з паркування Колін живе доволі одноманітно. Якось він знайомиться з Реєм – лідером місцевого гейського мотоклубу і закохується у нього. Так, чоловік потрапляє у новий світ.

Це історія про стосунки між сором'язливим та боязким Коліном і сексуальним та харизматичним байкером Реєм, який полюбляє БДСМ та домінування.

"Пілліон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спогади про нього"

Прем'єра в Україні: 12 березня

Це екранізація однойменного роману американської письменниці Коллін Гувер. Кілька років тому життя Кенни Ровен перевернулось з ніг на голову і вона потрапила до в'язниці.

Після звільнення головна героїня повертається до міста, де її життя змінилося, і намагається возз'єднатися з донькою. Здається, що всі налаштовані проти неї, але не власник місцевого клубу.

"Спогади про нього": дивіться онлайн трейлер фільму

Які українські фільми вийдуть у березні 2026?