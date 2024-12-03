4 найкращі фільми з оскароносним Бренданом Фрейзером, який святкує 56-річчя

Кар'єра знаменитого актора Брендана Фрейзера повна злетів та падінь. Адже вона охоплює майже 35 років – актор дебютував у кіно у 1991 році. Фрейзер став відомим завдяки своїй харизмі й універсальності, адже він здатен втілити багатьох різних персонажів у будь-яких жанрах – від екшену до трилерів, від драм до комедій.

Сьогодні, 3 грудня, Брендан Фрейзер святкує день народження – йому виповнилося 56 років. 24 Канал розповість про одні з найкращих фільмів з володарем оскара, які варто подивитися.

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"Кит" (2022)

Один з найкращих фільмів з Бренданом Фрейзером розповідає про чоловіка Чарлі, який залишив свою сім'ю заради коханця, який згодом помер. Чарлі почав переїдати через почуття провини й біль. Тепер він намагається відновити зв'язок з 17-річною донькою.



Брендан Фрейзер у кіно / Кадр з фільму

За головну роль Брендан Фрейзер отримав премію Оскар та інші численні відзнаки й високі оцінки кінокритиків. Для ролі чоловіка вагою 272 кілограмів він набрав понад 10 кілограмів та носив силіконові протези, а в гримерському кріслі йому доводилось проводити по 6 годин щодня.

"Боги та монстри" (1998)

Колишній морський піхотинець Клейтон Бун влаштовується садівником на віллу до літнього та буркотливого хазяїна. Юнак дізнається, що це Джеймс Вейл – знаменитий кінорежисер. Клей слухає розповіді митця про його життя, участь у війні та колишню славу.



Брендан Фрейзер у кіно / Кадр з фільму

Працюючи з талановитим Ієном Мак-Келленом Фрейзеру вдалося показати свій талант і продемонструвати, що він значно більше, ніж просто красиве обличчя у кадрі.

"Мумія" (1999)

Події фентезійного бойовика розгортаються у 1926 році. Шукач пригод Рік О'Коннел та бібліотекарка Евелін ведуть групу до загубленого міста в Єгипті. Вони випадково будять прокляту мумію та звільняють страшну силу, яка хоче помсти.



Брендан Фрейзер у кіно / Кадр з фільму

Брендан Фрейзер у ролі Ріка показав себе як харизматичний актор, який насолоджується своєю працею.

"Тихий американець" (2002)

Емігранти з кардинальними поглядами Томас Фаулер та Олден Пайл перебувають у Сайгоні під час війни Франції в Індокитаї. Чоловіки потрапляють у складний любовний трикутник – вони обоє закохуються у в'єтнамку Фуонг.



Брендан Фрейзер у кіно / Кадр з фільму

Це теж одна з найбільш виняткових акторських робіт Брендана Фрейзера. Він у ролі Ейдена вдало спрацювався з Томасом Фаулером. Це цікавий фільм, що спонукає до роздумів.