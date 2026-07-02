Щоб не нудьгувати: подивіться ці фільми дорогою на море

Зараз починається активний сезон відпусток. Багато людей вирушать у далекі поїздки, щоб відпочити від постійних проблем і сірих буднів. На когось чекає відпочинок у горах, а хтось просто хоче відпочити біля моря.

Та оскільки вільного часу у дорозі буде багато, то можна увімкнути цікавий фільм, який розбавить атмосферу, передає 24 Канал.

Не пропустіть Обов'язково подивіться цей фільм, якщо любите "МастерШеф"

"У полоні стихії", 2018

Рейтинг IMDb: 6,6

Драма заснована на реальних подіях 1983 року, коли молоді та закохані мандрівники вирушили у подорож на яхті через Тихий океан. Однак пара стикається з руйнівним ураганом, який перетворює їхню романтичну поїздку на смертельну боротьбу за життя.

"У полоні стихії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аквамен", 2018

Рейтинг IMDb: 6,8

Артур Каррі – напівлюдина-напіватлант має зупинити свого зведеного брата Орма, який хоче розв'язати війну проти жителів поверхні. Аквамен має ще й знайти легендарний тризуб, щоб довести, що він гідний стати царем Атлантиди.

"Аквамен": дивіться онлайн трейлер фільму

"Містер Бін на відпочинку", 2007

Рейтинг IMDb: 6,4

У черговому комедійному фільмі Містер Бін вирушає у поїздку на Каннський фестиваль. Через свою неуважність на вокзалі він випадково розлучає сина з батьком, який ще й виявився режисером. Тепер Містер Бін змушений допомогти хлопчику дістатись до батька. Однак його бажання допомоги різко перетворюється на хаос на Французькій Рив'єрі.

"Містер Бін на відпочинку": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дорога, дорога додому", 2013

Рейтинг IMDb: 7,4

Під час літніх канікул 14-річний Дункан страждає від тиранії вітчима та байдужості рідної матері. Вибратись із ями відчаю та несправедливості йому допомагає робота в аквапарку та знайомство з ексцентричним наставником. Завдяки цій роботі підліток знаходить мужність кардинально змінити своє життя.

"Дорога, дорога додому": дивіться онлайн трейлер фільму

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