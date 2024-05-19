Для сімейних кіновечорів: 5 захопливих фільмів, які потрібно подивитися з дітьми

Як же чудово, коли ввечері збирається вся родина, аби переглянути якийсь цікавий фільм. Для дорослих – це хороше заняття, щоб відпочити після роботи, а для дітей – можливість провести більше часу з мамою та татом.

Іноді пошуки хорошого кіно можуть зайняти декілька годин, оскільки потрібно, щоб воно сподобалося всім. Для таких випадків редакція Кіно 24 зібрала добірку чудових фільмів, які можна подивитися разом з дітьми.

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"Вонка" (2023 рік)

Минулого року фільм режисера Пола Кінга викликав захоплення у багатьох глядачів, зокрема й через те, що головну роль виконав популярний американський актор Тімоті Шаламе. Це вже не вперше екранізовують цікаву історію, відому за книгою Роальда Дала "Чарлі й шоколадна фабрика".

У стрічці розповідається про Віллі Вонку – хлопця, який мріє відкрити власний шоколадний магазин, аби продавати найсмачніші солодощі. Однак він зустрічається з жорстокою реальністю, де є шахраї та конкуренти. Попри це, Вонка знаходить й хороших друзів, які допомагають йому з планами.

"Вонка": дивитися онлайн трейлер фільму

"Крістофер Робін" (2018 рік)

Крістофер Робін відомий нам з книг про Вінні-Пуха. У фільмі показано вже дорослого чоловіка, який має сім'ю та працює у компанії, що займається сумками та валізами. Він мешкає у Лондоні та мріє, щоб дочка пішла вчитися в дорогий інтернат. Однак на роботі справи йдуть не зовсім добре, у Крістофера навіть немає достатньо часу на родину. Життя Робіна кардинально змінюється після зустрічі з Вінні-Пухом. Разом вони знову поринають у дитинство.

"Крістофер Робін": дивитися онлайн трейлер фільму

"Пригоди Паддінгтона" (2014 рік)

Ця сімейна комедія точно зробить ваш вечір хорошим. Одного разу до Англії приїжджай маленький перуанський ведмідь. На вокзалі він знайомиться з родиною Браун, яка забирає тваринку додому. Здавалося б, що на Паддінгтона чекає нове безхмарне та цікаве життя, однак раптом жінка, яка працює таксидермісткою, хоче використати його як експонат для музею.

"Пригоди Паддінгтона": дивитися онлайн трейлер фільму

"Дамбо" (2019 рік)

За сюжетом стрічки, колишній церковний артист Холт Фаррієр повертається додому після війни, однак – лише до сина та доньки, адже за час служби він втратив дружину. Одного разу власник цирку, у якому раніше працював Холт, пропонує йому доглядати за слоненям, яке щойно народилося. Допомогти батькові вирішують й діти. Тварину назвали Дамбо, але вона відрізнялася від інших, адже мала великі вуха. Згодом виявилося, що слоненя за допомогою них вміє літати. Ця здібність дуже зацікавила керівництво цирку.

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"Дамбо": дивитися онлайн трейлер фільму

"Казки на ніч" (2008 рік)

У головній ролі – популярний американський актор та комік Адам Сендлер. Він грає Скітера Бронсона – чоловіка, який працює звичайним слюсарем у готелі, що колись належав його батькові. Річ у тім, що дядько так і не дозволив, аби той керував бізнесом, попри обіцянку. Якось сестра Скітера попросила його пригледіти за своїми двома дітьми. Щовечора мама розповідала їм казки, тому чоловікові також довелося вигадувати різні історії, аби племінники засинали. Аж раптом вигадка стає реальністю, а життя Бронсона змінюється.

Сподіваємося, що у нашій добірці ви знайшли фільм, який сподобається і дітям, і дорослим. Тож бажаємо хорошого перегляду!