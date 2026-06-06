Для теплих літніх вечорів: добірка фільмів, які можна подивитися просто неба

На дворі уже літо, а це означає, що можна більше часу проводити на свіжому повітрі. Якщо у вас є проектор або хоче влаштувати оригінальне романтичне побачення, то показ фільму просто неба точно стане ідеальним варіантом.

А щоб спростити завдання із пошуку вдалого фільму, 24 Канал уже обрав декілька стрічок, які доповнять ваш вечір.

Цікаво Де зараз Віктор Жданов, який зіграв роль Омелька у легендарному серіалі "Спіймати Кайдаша"

"Їсти, молитись, кохати", 2010

Рейтинг IMDb: 5,9

Відома американська мелодрама з Джулією Робертс у головній ролі розповідає про історію жінки, яка після розлучення вирушає у подорож світом – смакує їжу в Італії, молиться в Індії та знаходить кохання на Балі.

"Їсти, молитись, кохати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люблю тебе ненавидіти", 2023

Рейтинг IMDb: 6,1

У центрі історії – Бі та Бен, які після ідеального першого побачення перетворилися на заклятих ворогів. Згодом виявляється, що вони обоє запрошені на весілля спільних друзів. Щоб не псувати близьким людям свято, вони вирішують вдавати закохану пару.

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Брудні танці", 1987

Рейтинг IMDb: 7,1

17-річна Френсіс разом із батьками проводить літо у горах, де закохується у місцевого вчителя танців. Дівчина зачаровується не тільки чоловіком, а й танцями. Вона стає його ученицею і партнеркою в усіх аспектах життя.

"Брудні танці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вікі Крістіна Барселона", 2008

Рейтинг IMDb: 7,1

Дві американки приїжджають до Барселони, щоб провести там літо. Дівчата різні за характером, та одного разу знайомляться з молодим художником Антоніо. Чоловіку подобаються обидві дівчини, й у цей любовний трикутник влазить колишня дружина митця.

"Вікі Крістіна Барселона": дивіться онлайн трейлер фільму

Нещодавно ми розповідали про мюзикл "Мамма MIA!", який ідеально підійде для літнього перегляду. Пейзажі грецького острова точно не залишать вас байдужими.