Для вдалого відпочинку: 3 цікаві фільми на вечір

Після насиченого дня хочеться забути про клопоти, зручніше влаштуватися на дивані та поринути у захопливий світ кіно. Але вибрати фільм, який справді залишить приємне враження, іноді буває непросто.

24 Канал підібрав стрічки, які чудово підходять для вечірнього перегляду. Вони створять затишну атмосферу, подарують яскраві емоції та залишать після себе лише хороші спогади.

До слова 3 легендарні детективи з високим рейтингом, які можна подивитись на Netflix

"Залишенці"

Рік: 2023

Режисер: Александр Пейн

Рейтинг IMDb: 7.9

Події розгортаються у 70-х роках у період різдвяних свят. Учитель античних культур і мов в академії Бартон, якого не надто люблять учні, отримує завдання доглядати за студентами, які залишаються на канікули через провал на іспитах. За кілька днів батько одного з них забирає хлопців кататися на лижах. Так в академії залишається вчитель, шкільна кухарка та кмітливий учень, який склав іспити, але не може поїхати додому на свята.

"Залишенці": дивіться трейлер онлайн

Стрічка дарує новий цікавий погляд на самотність і дружбу. Враження про фільм частково зіпсували звинувачення в плагіаті, однак їх поставили під сумнів. Тому "Залишенці" можуть стати зимовою класикою.

"Практична магія"

Рік: 1998

Режисер: Гріффін Данн

Рейтинг IMDb: 6.3

Двоє сестер – Саллі та Джиліан Оуенс є нащадками відьми, яка свого часу наклала на себе закляття ніколи не закохувалося. Це заклинання зіграло проти неї й стало прокляттям: тепер кожен чоловік, який закохувався у жінку з роду Оуенсі, помирав. Сестри намагаються впоратися це прокляття: Саллі накладає особливе закляття, а Джилліан шукає кохання у багатьох чоловіках.

"Практична магія": дивіться трейлер онлайн

Романтично-фентезійний фільм сподобається тим, хто любить геловінську та химерну атмосферу, від якої не менш затишно.

"Коко"

Рік: 2017

Режисери: Лі Анкріч, Едріан Моліна

Рейтинг IMDb: 8.4

12-річний хлопчик Міґель живе у мексиканському селі та мріє стати музикантом. Та в його сім'ї музика вважається прокляттям і табу через сумні події. Міґель виявляє, що між ним та його улюбленим співаком Ернесто де ла Крузом, нині покійним, є якийсь зв'язок. Він вирушає у Країну Мертвих, щоб знайти ла Круза. Там хлопчик зустрічає ще й душі своїх предків.

"Коко": дивіться трейлер онлайн

Це чудовий осінній фільм, який викличе сльози радості. Він досліджує травму покоління та відносини у сім'ї.