Тому на Кіно 24 пропонуємо чотири фільми, які варто дивитись саме у великій компанії, щоб відчути весь кайф від кіно разом.

"Суперперці", 2007

Одного разу двоє старшокласників вирішують зробити своє останнє шкільне літо незабутнім, і потрапляють у низку безглуздих, але кумедних пригод. Вечірки, алкоголь, кохання, трішки паніки та море мемних моментів – це те, що варто дивитись у великій компанії друзів.

Цей фільм – класика "тусовочної" комедії, де кожен впізнає себе або свого друга.

"Суперперці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Однокласники", 2010

П'ятеро друзів дитинства зустрічаються після багатьох років, щоб провести вихідні біля озера – разом із сім'ями, спогадами та дурнуватими витівками. Їхній відпочинок перетворюється на низку комічних ситуацій, змагань і доказів, що дорослі теж можуть бути дітьми.

Це чудова, позитивна комедія з неймовірно грою акторів. Ідеальна, щоб відпочити, пожартувати й згадати, як це – просто насолоджуватись компанією.

"Однокласники": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зомбі, на ім'я Шон", 2004

Коли зомбі-апокаліпсис починається просто серед звичайного лондонського району, ледачий хлопець Шон вирішує врятувати своїх друзів і колишню дівчину. Та можна припустити, що його бажання допомогти матиме максимально комічний спосіб.

"Зомбі, на ім'я Шон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джентльмени", 2019

Блискуча, стильна й вибухова історія про бізнесмена, який побудував імперію з вирощування марихуани й передав її у спадок своєму сину. Розпочинається боротьба за владу, де кожен грає свою гру – з іронією, англійським шармом і чудовими діалогами.

Це фільм, який тримає у напрузі до останнього – ідеальний для перегляду гуртом, бо кожен зможе знайти "свого" персонажа.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер фільму

