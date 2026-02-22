Які фільми подивитись, коли хочеться весняного настрою

Уже за лічені дні зима піде на відпочинок, а весна займе її місце. Мабуть, немає людини, якій би не хотілось зловити перші весняні сонячні проміння або ж спостерігати, як природа пробуджується від довгого сну.

Щоб трошки пришвидшити цей процес, 24 Канал рекомендує до перегляду декілька фільмів, де можна побачити розкішні сади чи неймовірні пейзажі, щоб надихнутись на весняний настрій.

"Таємничий сад", 2020

Рейтинг IMDb: 5,6

Це історія про дівчинку Мері, яка після втрати батьків переїжджає до похмурого маєтку дядька. Там вона знаходить занедбаний сад, що стає символом відродження – не лише природи, а й людей.

Запущений сад поступово оживає, як і герої, які вчаться знову відчувати радість, дружбу й тепло.

"Таємничий сад": дивіться онлайн трейлер фільму

"Весна, літо, осінь, зима… і знову весна", 2003

Рейтинг IMDb: 8,0

Це корейська драма Кім Кі Дука про життя буддійського монаха та його учня. Історія поділена на пори року – кожна з них символізує певний етап життя.

Весна тут – це початок, чистота й дитинство. Але головна ідея фільму – циклічність: після зими завжди приходить весна.

"Весна, літо, осінь, зима… і знову весна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Міс Поттер", 2006

Рейтинг IMDb: 7,0

Біографічна історія про письменницю Беатріс Поттер, авторку казок про Пітера Кролика. Фільм наповнений зеленими пейзажами англійської провінції, атмосферою творчості й зародженням кохання.

Це кіно про новий етап життя, сміливість жінки піти проти суспільних очікувань і знайти себе в творчості.

"Міс Поттер": дивіться онлайн трейлер фільму

"До зустрічі з тобою", 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

Романтична драма про Луїзу – життєрадісну дівчину, яка влаштовується доглядальницею до паралізованого чоловіка. Їхні стосунки змінюють обох.

Хоча фільм має драматичні моменти, у ньому багато світла й ідеї внутрішнього "пробудження". Луїза ніби приносить весну у життя людини, яка давно живе в емоційній зимі.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

