Гарні весняні фільми – це легкі комедійні чи романтичні стрічки, які одразу покращують настрій. Кіно 24 зібрало 3 цікавих фільми, аби весняний настрій "розцвів" у вашій душі.
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"Мої думки тихі"
Вадим – 25-річний композитор і звукорежисер, який на життєвому шляху стикався з численними проблемами як у професійному, так і в особистому житті. Однак, у нього з'явилася можливість почати все з чистого аркуша. Отримавши завдання записати голоси закарпатських тварин, Вадим бачить у цьому шанс залишити свої проблеми позаду і, можливо, переїхати до Канади. Але все ускладнюється, коли його головним супутником у цьому проєкті виявляється не хто інший, як його власна мати, що робить ситуацію набагато складнішою, ніж він очікував.
"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму
"Люблю тебе, чувак"
У фільмі успішний каліфорнійський рієлтор на ім'я Пітер Клейвін опиняється у скрутному становищі після того, як зробив пропозицію своїй коханій. Зрозумівши, що у нього немає близького друга, який міг би виступити в ролі весільного дружби, Пітер звертається за допомогою до своєї сім'ї, щоб знайти відповідного кандидата.
Однак він не задоволений запропонованими варіантами. Знайшовши відповідну кандидатуру, Пітер зрештою встановлює тісний зв'язок з обраним дружбою Сінді, який дає йому цінні уроки про веселощі, безтурботність і справжню свободу. Завдяки їхній взаємодії Пітер змінює свій погляд на життя і приходить до усвідомлення того, що його обраниця – зовсім не та дівчина, з якою б йому хотілося розділяти свої біди і щастя …
"Люблю тебе, чувак": дивіться онлайн трейлер фільму
"Як кохатися по-англійськи"
Головний герой фільму "Як кохатися по-англійськи" Річард Гейґ, відомий професор англійської літератури та колишній плейбой, стикається з кризою у своєму особистому житті через несподіваний поворот подій.
Його набагато молодша дружина несподівано повідомила йому про свої плани вийти заміж за молодого й успішного підприємця з Лос-Анджелеса. Вирішивши повернути її, Річард готовий піти на все, навіть звернутися по допомогу до своєї тещі. Однак ситуація набуває несподіваного повороту, коли Річард починає з нею роман.
"Як кохатися по-англійськи": дивіться онлайн трейлер фільму
Приготуйте попкорн і налаштовуйтеся на дивовижні фільми, які перенесуть вас у весняний сезон. Сідайте зручніше, розслабтеся та насолоджуйтеся переглядом.