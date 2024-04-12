Для гарних вихідних: 6 легких фільмів різних жанрів, які можна подивитись усією сім'єю

Попереду вихідні, а значить, треба обирати фільм, який можна подивитись із найріднішими. Наш новий список різножанрових стрічок точно стане вам у пригоді.

Тут і комедії, і драми, і, звичайно, романтичні фільми, які можна переглядати усією сім'єю. У матеріалі Кіно 24 познайомитесь із сюжетами цих стрічок та точно зможете обрати щось для себе.

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Найкращі комедії для вихідних

"Міс конгеніальність"

Спритна та зосереджена агентка ФБР, на ім'я Грейс отримує завдання вистежити серійного вбивцю, який точно буде під час конкурсу краси Міс Америка. Щоб зловити маніяка, Грейс вирішує піддатися перевтіленню і представити себе як учасницю конкурсу. У цьому процесі їй допомагає майстер візажу та макіяжу Віктор.

"Міс конгеніальність": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лисий нянька: Спецзавдання"

Шейн Вулф - член елітного підрозділу морської піхоти, відомого своїм суворим кодексом та найтвердішими тренуваннями. Він завжди проходив через всі випробування з гідністю і вважав, що може впоратися з будь-яким завданням, поки не опинився в ролі няньки.

Коли Шейну доручили захищати п'ятьох дітей ученого, що працює над секретним проєктом уряду, він зіткнувся з необхідністю поєднувати дві абсолютно різні роботи: боротьбу з "поганими хлопцями" і догляд за дітьми.

"Лисий нянька: Спецзавдання": дивіться онлайн трейлер фільму

Романтичні фільми для перегляду усією сім'єю

"Монте Карло"

Під завісу своєї довгоочікуваної, але невдалої поїздки до Парижа, три дівчини – Грейс (Селена Гомес), її подруга Емма (Кеті Кессіді) і її неприязна зведена сестра Мег (Лейтон Містер), випадково потрапляють у п'ятизірковий готель. Там Грейс помилково приймають за розпещену спадкоємицю Корделію. Дівчата вирішують скористатися цим, щоб врятувати свою відпустку.

"Монте Карло": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чотири весілля та один похорон"

Чарльз, 32-річний англієць-інтелектуал, завжди напружується, коли йдеться про можливість одружитись. Але одного дня, на весіллі свого друга, його оборонна стратегія ламається, коли він знайомиться з чарівною американкою, на ім'я Кері.

"Чотири весілля та один похорон"

Драми, які можна подивитись на вихідних

"Марлі та я"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Фільм знятий за мотивами реальної історії журналіста Джона Грогана та його дружини Джен. Подружжя залишає засніжений Мічиган і переїжджає до сонячної Флориди. Обидва працюють журналістами та прагнуть до успіху у своїй професії.

"Марлі та я": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя як воно є"

Холлі Беренсон є успішним постачальником харчів, Ерік Мессер — перспективним директором спортивної мережі. Після першого зустрічі, єдине, що об'єднує їх зараз, – це взаємна неприязнь та любов до хрещениці Софі.

Проте, коли вони раптово опиняються єдиними, хто може залишитися при Софі, Холлі й Мессер вимушені забути про свої конфлікти. Пробуючи узгодити свої кар'єрні амбіції та різні плани на дозвілля, їм доведеться знайти щось, що їх об'єднує, адже тепер вони змушені жити під одним дахом.

"Життя як воно є": дивіться онлайн трейлер фільму

Проведіть свої вихідні разом із найріднішими. Обирайте стрічку для перегляду та забудьте про буденні проблеми під час перегляду.