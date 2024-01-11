Для покращення самооцінки: 3 фільми, які має подивитись кожна жінка

Недостатня впевненість у собі та комплекси можуть бути перешкодою в створення відносин і самореалізації. Ми пропонуємо ознайомитися з кількома фільмами, які надихнуть вас на позитивні зміни.

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"Небезпечний елемент"

Попри використання терміну "трилер" в жанрі, це насправді біографічна оповідь про велику жінку Марію Склодовську-Кюрі, першу в історії лауреатку Нобелівської премії серед жінок. Історія, яка надихне вас на ризик та зміни.

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"Великі очі"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Маргарет Кін вирізнялася своїми великими очима, які віддзеркалювали або саму художницю, або душу того, хто дивився на них. Її твори здобули популярність у 50-х роках, але, дивно, вони були визнані під ім'ям її чоловіка. За словами винахідливого Уолтера, кому буде цікаво купувати жіночі картини? Стратегія шахрая спритно використовує кожен можливий куток, вдягаючи твори Маргарет Кін у його чоловічий підпис.

Картина жінки виставлена на продаж на автозаправках і в господарських магазинах. Ця обманлива практика не лише затемнює ім'я автора, але й пригнічує його. Ця трагедія веде до гучного скандалу.

"Великі очі" дивіться онлайн трейлер фільму

"Джой"

Джой Мангано, розлучена мати двох дітей, яка працює в авіакомпанії та мешкає в Нью-Йорку разом зі своєю родиною. Старша зведена сестра героїні, Пеггі, досягла успіху в житті та не втрачає нагоди принизити Джой перед її дітьми.

Джой мріє про успішну винахідницьку кар'єру, але рідні її відмовляють. Хоча бабуся та краща подруга вірять у перспективи дівчини та її здатність до досягнення дивовижних результатів. Навіть коли Джой винаходить корисний продукт, який стає необхідністю в кожному домі, її чекає багато випробувань у шляху до фінансової незалежності.

"Джой": дивіться онлайн трейлер фільму