Зворушать до глибини душі: 4 фільми про татусів до Дня батька

У неділю, 16 червня, в Україні святкують День батька. Це чудова нагода провести атмосферний та затишний сімейний день за переглядом фільму про найрідніших людей у житті – наших татусів.

Приготуйтеся бути захопленими зворушливими історіями про чудових батьків у добірці фільмів від Кіно 24. Ці татусі сповнені безмежної любові та готові на все заради своїх дітей.

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"Мій тато"

У Метью народилася довгоочікувана донечка Медді. Незважаючи на складну вагітність його дружини, з малечею все гаразд. Однак кохана жінка Метью померла невдовзі після пологів. Тепер він приймає свою нову роль батька-одинака, плекаючи кожну мить зі своєю дорогоцінною передчасно народженою донькою.

"Мій тато": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шульга"

На жаль, через випадковий постріл кохана дружина боксера Білла Гоупа загинула. Чоловік ж втратив опіку над своєю донькою після цього трагічного випадку, але він вирішив, що хоче повернути свою дитину. Білл прагне показати суду, який він чудовий батько, тому він починає серйозні тренування, щоб повернути свою кар'єру і бути разом із донечкою.

"Шульга": дивіться онлайн трейлер фільму

"В гонитві за щастям"

Ця біографічна стрічка розповідає історію Кріса Гарднера. Колись його життя важко було назвати легким, адже воно було сповнене проблем. В додаток до цього, чоловік залишився на вулиці з маленьким сином. Проте одного чудового дня він потрапляє на стажування у велику компанію і хоча зміни можуть відбутися не одразу, він на шляху до чогось великого.

"В гонитві за щастям": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батько нареченої"

Приготуйтеся сміятися і плакати разом з цією зворушливою комедією із Стівом Мартіном у головній ролі. Ви побачите, як батько намагається впоратися з божевільним світом весільних приготувань, коли його донька оголошує, що виходить заміж. Фільм показує веселі та зворушливі моменти підготовки до весілля та емоції, які проживає в цей період батько.

"Батько нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму

Незалежно від того, чи будете ви дивитися будь-який з цих фільмів разом із своїм татом, чи просто думати про нього, приготуйтеся до приємних вражень від перегляду. Приємного кіносеансу!