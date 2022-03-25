Фільми Docudays UA 2022 поїхали до Кракова: які документалки покажуть у Kino Kijow

У Польщі на Краківському кінофестивалі покажуть фільми з програми Docudays UA 2022. Організатори пояснили причину, – детальніше на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, у Києві 25 березня мав розпочати робочу програму 19-й фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. У зв'язку із повномасштабним вторгнення Росії кінофестиваль в Україні не відбудеться, натомість фільми програми поїхали до Кракова.

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Завдяки підтримці польських колег з Краківського кінофестивалю пройдуть покази свіжих українських документальних фільмів у знаковому кінотеатрі Kino Kijów,

Програма DOCU/УКРАЇНА фестивалю Docudays UA

"Плай" режисерки Єви Джішіашвілі;

"Між небом та горами" режисера Дмитра Грешка;

"Привоз" режисерки Єви Нейман;

"Нескінченність за Флоріаном" режисера Олексія Радинського.

62-й Краківський кінофестиваль відбуватиметься у кінотеатрах Крокова з 29 травня до 5 червня та онлайн з 3 до 12 червня 2022 року.

Фільми, показані в Кракові, будуть розглядатися як національні (українські) прем'єри, що дозволить зберегти їм статус міжнародних прем'єр і забезпечить авторам відкритий шлях для участі в наступних престижних кінофестивалях,

– заявили організатори 62-го Краківського кінофестивалю.

Також організатори польського кінофестивалю підкреслили, що дохід від продажу квитків на покази українських фільмів буде переданий на потреби фестивалю Docudays UA.