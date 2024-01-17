Не лише гуморист: 6 фільмів з незрівнянним Джимом Керрі, де він зіграв серйозні ролі

Сьогодні, 17 січня, свій День народження святкує яскравий Джим Керрі. Це чудова нагода пригадати фільми, у яких знімався актор. Що цікаво, він зіграв не лише гумористичні ролі.

Тому 24 Канал зібрав для вас 6 найцікавіших фільмів, у яких знімався Джим Керрі та де зіграв серйозних персонажів.

Дивіться також Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

Фільми з Джимом Керрі

"Справжні злочини"

У центрі сюжету картини – вбивство менеджера рекламної компанії, чий труп було виявлено в річці Одер в Польщі у грудні 2000 року. Один з основних підозрюваних – польський інтелектуал, чиї садомазохістські теми були висвітлені у його романі, опублікованому після смерті менеджера, і події в романі дивно схожі на справжнє вбивство.

"Справжні злочини": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фатальне число 23"

Молода людина захоплено переглядає книгу, зміст якої здається йому таким самим, як його власна життєва історія. Проте на останніх сторінках роману відбувається жахливе вбивство... яке, здається, майже готове статися в його реальному житті.

"Фатальне число 23": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічне сяйво чистого розуму"

Створено пристрій, який дозволяє забути будь-які спогади. Джоель і Клементина вирішують позбутися спогадів один про одного. Однак у пам'яті Джоеля залишаються найніжніші моменти їхніх почуттів. І чим менше він пам'ятає, тим глибшим стає його кохання.

Джоель робить спробу знайти спосіб відновити коханій спогади про їх минуле, поки не стало занадто пізно... Він повинен подолати ворога у вигляді неприязного комп'ютерного мозку!

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шоу Трумана"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Раптом ви розумієте, що навколишній світ – це всього лише декорації, а люди – актори, які грають ролі перед вами. У такому положенні опинився Трумен, головний персонаж фільму. Чи обере він продовжувати жити у світі, де майже відсутня свобода вибору, чи вирішить вийти з "гри" і стати власником свого життя?

"Шоу Трумана": дивіться онлайн трейлер фільму

"Людина на місяці"

Сюжет розкриває історію людини, яка мала свої власні погляди на гумор, творчість і світ. Для нього виступи перед публікою стали головною метою життя. Гумор і творчість для Кауфмана виявилися важливішими, ніж гроші та інші звичайні цінності для інших людей. Цей артист вірив у добре завжди, навіть тоді, коли вже не залишалося в що вірити.

"Людина на місяці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мажестік"

Дія фільму розгортається у 1951 році, коли голлівудського сценариста Пітера Епплтона звинувачують у зв'язках з комуністами та видаляють зі студії. У відчаї герой впивається, потрапляє в автокатастрофу, втрачає пам'ять і опиняється у містечку Лоусон.

Гаррі Трімбл, власник кінотеатру "Мажестік", приймає Пітера за свого сина Люка, який загинув на війні…

"Мажестік": дивіться онлайн трейлер фільму