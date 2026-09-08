3 атмосферні фентезі на вечір: магія, дракони та трохи темних сил

Іноді ввечері хочеться не чергової кримінальної драми, а кудись втекти – бажано туди, де є магія, дракони й люди, які явно мають проблеми з нормальним життям.

24 Канал зібрав три фентезі-фільми для такого настрою, які затягнуть вас в таємничий магічний світ.

"Персі Джексон: Море чудовиськ"

IMDb: 5,7

У ролях: Логан Лерман, Александра Даддаріо, Брендон Т. Джексон.

Напівбог Персі Джексон разом із друзями вирушає до Моря чудовиськ, щоб знайти Золоте руно та врятувати табір напівбогів. А заодно – не дати давньому злу повернутися у світ.

"Персі Джексон: Море чудовиськ": дивитись трейлер

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 43% від критиків і 54% від глядачів. Критики хвалять видовищність і динаміку, але вважають сюжет перевантаженим та надто схожим на інші підліткові фентезі.

"Ерагон"

IMDb: 5,1

У ролях: Ед Спілірс, Джеремі Айронс, Сієнна Гіллорі, Джон Малкович, Рейчел Вайс.

Звичайний фермерський хлопець Ерагон знаходить загадковий камінь, який виявляється яйцем дракона. Після появи Сапфіри він дізнається, що може стати одним із легендарних Вершників драконів і виступити проти злого короля.

"Ерагон": дивитись трейлер

Що кажуть критики: вони були значно суворішими за глядачів – на Rotten Tomatoes лише 15% позитивних рецензій критиків і 46% від аудиторії. Фільм називали красивою, але надто вторинною фентезі-історією, хоча окремі оглядачі визнавали його приємною пригодою.

"Сьомий син"

IMDb: 5,5

У ролях: Бен Барнс, Джефф Бріджес, Джуліанна Мур, Алісія Вікандер.

Майстер Грегорі роками полює на відьом і нечисть, але після втечі могутньої Матері Малкін йому доводиться терміново шукати учня. Ним стає Том – сьомий син сьомого сина, якому доведеться дуже швидко навчитися боротися з темною магією.

"Сьомий син": дивитись трейлер

Що кажуть критики: тут критики були безжальні – лише 12% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes, тоді як глядачі дали 34%. Найчастіше фільм критикували за слабкий сценарій і змарнований потенціал чудового акторського складу.

Ну а після фентезі можна повертатись до реальності. І добірка романтичних комедій на вечір вам в цьому допоможуть.



